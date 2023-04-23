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Kuaför anında genç görünüm sağlayan saç stillerini açıkladı! Zarif ve genç gözükmek için...

23.04.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç kesimi yüzümüzü şekillendirerek daha genç ve zayıf gözükmemizi sağlayabiliyor. Her yaşa ve yüz şekline yakışan saç kesimleri değişim gösteriyor. Bir kuaför özellikle 40 yaş üstü kadınlar için en uygun olan saç kesimini paylaşarak bu stilin yaşlanma karşıtı etki yarattığını belirtti.

Kuaför anında genç görünüm sağlayan saç stillerini açıkladı! Zarif ve genç gözükmek için...

25 yıldan uzun süredir kuaförlük yapan Justin, 40 yaş üstü kadınların bayıldığı belirli bir saç stilini YouTube kanalında paylaştı. Justin, 40 Yaş Üstü Kadınlar İçin En İyi 3 Saç Modeli / Ortaya Çıkan En Gurur Verici Saç Modelleri! başlıklı videosunda, 40 yaş üstü kadınların "kesinlikle sevdiği" saç kesimlerini açıkladı.

KATLI BOB

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Uzman stilist, 40 yaş üstü kadınlar arasında sıkı bir "hayran favorisi" olan katlı bobun genç görünüm sağladığını açıkladı. Küt ve katlı saçlar arasında önemli bir ayrım yaptı - bu tarzın sihrini göstermesi için saça biraz kat katmak gerek dedi. 40 yaş üstü kadınlar katlı kesimler ile çok daha genç görünüyor.

KÜT SAÇLAR GENÇLER TARAFINDAN TERCİH EDİLMELİ

Küt saçlar son derece şık ve zarif olabilse de, belki de bu tarz daha çok gençler tarafından tercih edilmelidir.

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Justin, "her zaman çok güncel olan bir tür bob" olduğunu ve bunun "zamansız" bir saç olduğunu açıkladı. Bob, çene ile köprücük kemiği arasına düşen bir kesimdir.
Küt bob, tepeden başın altına kadar üçgen bir şekil oluşturma ve gözleri aşağı çekme riskini taşır. Öte yandan katmanlı bir bob, bunu hafifletebilir ve ayrıca saçlarınıza daha fazla hacim sağlar.

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