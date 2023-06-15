Kuaför en hızlı saç uzatma yöntemini açıkladı! Rapunzel etkisi yaratır

Profesyonel saç stilisti olan Stella Cini, TikTok hesabından yaptığı paylaşımda saçı uzatacak 4 ipucunu paylaştı. Bu kolay ipuçları sayesinde saçı hızlıca uzatmak hayal olmaktan çıkıyor.

SAÇ DERİNİZE MASAJ YAPIN

Profesyonele göre, konu saçınızı uzatmak olduğunda en önemli şeylerden biri saç derinize masaj yapmaktır. Saç derinize masaj yapmanın kan akışını artırdığı söyleniyor, Stella şöyle açıkladı: "Kafanızdan daha fazla kan aktığında, folikül çok daha fazla oksijen ve besin alır, bu da güçlü, kalın ve sağlıklı saçların büyümesini destekler." Stella, "saçınızı canlandırmak için çok sağlam kıllara sahip" bir fırça kullanmanızı tavsiye etti.

DENGELİ BESLENİN

Dengeli beslenmenin sağlıklı bir yaşam tarzının anahtarı olduğunu hepimiz biliyoruz , ancak beslenmeniz de saçlarınızı etkileyebilir.

Profesyonel, "saç büyümesi için gerekli olan iki besin maddesi olan harika bir protein ve biyotin kaynağı olan" yumurta gibi yiyeceklerin yenmesini tavsiye etti. Ayrıca diyetinize daha fazla çilek ekleyebilirsiniz, bu da yüksek C vitamini seviyeleri ve antioksidan özellikleri sayesinde saçınıza fayda sağlar. Stella, "Yetersiz beslenme ve katı diyetler saç büyümesini büyük ölçüde kısıtlayabilir," diye ekledi, bu nedenle her gün tam ve dengeli yemekler yediğinizden emin olun.

SAÇ SERUMLARI KULLANIN

Saçın uzamasına yardımcı olabilecek birçok farklı saç yağı ve serum vardır. Stella, Argan yağının daha kolay bulunabilen ve en ucuz seçeneklerden biri olduğunu, açıkladı. Nemli hissetmesini sağlamak için serumu saç derinize ve saçınızın boylarına uygulayın.





ISIDAN KAÇININ

Zaten sahip olduğunuz saça zarar vermemek, daha uzun, daha kalın buklelere çok daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Çok fazla ısı kullanmak ve saçınızı sık sık boyamak veya ağartmak daha fazla hasara ve kırık uçlara yol açarak saçınızın daha da kısa görünmesine neden olabilir.



