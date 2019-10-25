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Kuaförde konuşmaktan nefret edenler için dev hizmet! Burada kimsenin sesi çıkmıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 25.10.2019 11:32 | Son Güncelleme

Hava durumundan politikaya, son moda olan trendlerden aşk hayatına dair birçok konunun konuşulduğu kuaför salonlarındaki 'fazla' muhabbet kiminin hoşuna giderken kimine boş sohbet olarak gelebiliyor.

Kuaförde konuşmaktan nefret edenler için dev hizmet! Burada kimsenin sesi çıkmıyor

En az 3 saat süren bir kuaför salonunda gazeteleri, dergileri karıştırdıktan sonra muhabbet etmekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Bu durum konuşmayı sevenler için problem değil, ancak sohbet etmeyi sevmeyenler ya da daha içe kapanık bir hayat yaşayanları rahatsız edebiliyor.

'Saçınızı daha önce kime kestirdiniz, kime boyattınız, saçınızı kaynar su ile mi yıkıyorsunuz, kırıklarınız var keselim mi?' gibi konular ya da aşk hayatı hakkındaki son durumlar hakkında konuşmayı sevmeyenlere bu kuaför salonu 'sessiz kuaförlük' vaat ediyor.

Londra merkezli bir kuaför salonu da konuşmayı sevmeyen müşterileri için salonunda sessizliği hakim kılıyor. 'Sessiz kuaförlük' adı altında müşterilerinin sadece bakım ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen salon yetkilisi, 'müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre hareket ediyoruz. İnsanların özel hayatlarıyla ilgilenmiyoruz' diyor.


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