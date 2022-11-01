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Kuaförde saçını yıkattığı için canından oluyordu! Felç geçirmesine neden oldu

01.11.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuaför, saç bakımı için sıklıkla tercih ediliyor. Kadınlar kuaförde saç boyatmanın veya saç yıkatmanın çok daha pratik olduğunu belirtiyorlar. Ancak kuaföre gidince çeşitli risklerle karşı karşıya kalınabiliyor. 50 yaşındaki bir kadın kuaförde saçını yıkatırken yapılan hata nedeniyle felç geçirdi.

Kuaförde saçını yıkattığı için canından oluyordu! Felç geçirmesine neden oldu

Hindistan'da yaşayan 50 yaşındaki ismi belirlenmeyen bir kadın saçlarını yıkatmak için kuaföre gitti. Kuaförden çıktıktan sonra olağandışı belirtiler yaşayan kadın doktora başvurdu. Kuaförde ölümcül felç geçirdiğini belirten kadını tedavi eden doktorlar beyne kan sağlayan damarın boynu geri geldiğinde bastırıldığını ve bunun felce neden olduğunu söyledi. Bu durumun 'güzellik salonu inme sendromu' olduğu ilk defa 1993 yılında ABD'de görüldüğü rapor edildi.

MUAYENE SONUCUNDA PIHTI OLDUĞUNU FARK ETTİLER

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Doktorlar hastayı muayene ettikten sonra zayıf olduğunu ve eğik bir yürüyüşe sahip olduğunu fark ettiler - ve bir MRI'dan sonra sağ beyincikte ve boynun arkasındaki önemli bir arterde pıhtılar olduğunu fark ettiler. Doktorlar, inmenin "saç yıkarken boynun leğene doğru aşırı gerilmesi" nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

BAŞI ÇOK SERT BASTIRINCA OLUYOR

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Güzellik salonu inme sendromu, erkek salonlarında boyun masajı yapılırken de rapor edilmişti. Doktorlar bunun, bir masör boyuna ve başını çok sert bir şekilde bastırdığında olabileceğini söylüyor. Bazen, hassas damarları yaralayabilecek ve felce neden olabilecek çatlama sesleri çıkarmak için boynu büküyorlar.

GÜZELLİK SALONU İNME SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

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Kusma
Mide bulantısı
Baş dönmesi

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