Kucağında torunuyla araba çarptı

Bursa’nın İznik ilçesinde, kucağında torunu ile yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına ticari araç çarptı.

Kaza Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. 76 yaşındaki Kezban Oktay, kucağındaki 4 yaşındaki torunu Erhan Oktay ile yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, Orhangazi yönünden gelen S.M. idaresindeki 16 FDE 66 plakalı ticari araç yaşlı kadına çarptı. Kazada küçük çocuk yara almadan kurtulurken, babaanne Kezban Oktay’ın kolu kırıldı. Olay yerine gelen 112 ambulansı ile İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı kadın, buradaki müdahalenin ardından Bursa’ya sevk edildi. Kaza yerinde inceleme yapan polis çarpan sürücüyü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.



