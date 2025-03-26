Küçük alanları değerlendirmek için evde yapabileceğin projeler

İşte küçük alanları kullanışlı hale getirmenizi sağlayacak yaratıcı projeler!

1. Duvara Monte Katlanır Masa

Küçük evlerdeki en büyük problemlerden biri çalışma veya yemek yeme için gereken masa sandalye alanının olmamasıdır. Ama bu sorunu çözmek için yapılabilecek en kolay şey duvara monte katlanır bir bölüm oluşturmaktır. Marangozdan evine uygun ölçüde parçaları kestirdikten sonra istediğinde kullanabileceğin, istediğinde de kapatıp alandan kazanacağın bir bölüm elde edebilirsin.

2. Kapı Arkası Organizeri

Kapı arkaları gereksiz alan kaybına yol açan yerlerdendir. Küçük bir evin varsa bu alanları akıllıca değerlendirmen gerekir. Eski kumaşlar, kutular veya keçe gibi malzemeler kullanarak estetik organizerler yapabilirsin. Bunların içine ise havlu, takı, çanta ve daha pek çok eşyanı yerleştirebilirsin.

3. Köşe Rafları

Küçük evlerde köşeler de değerlendirilmeyi bekleyen alanlardandır. Oturma odası ve mutfak gibi dar alanlarda köşelere üçgen şekilli raflar ekleyerek ortadaki gereksiz dağınıklığı kaldırabilirsin. Hem bu şekilde oldukça dekoratif bir çözüm üretmiş olursun.

4. Çekmece Bölmelikleri

Çekmeceleri daha verimli kullanmak için bölümlenme mantığından faydalanabilirsin. Bunun için ise mukavva, plastik ve ahşap parçalar kullanarak kendi bölmeliklerini yapabilirsin. Hatta istersen tuvalet kağıdı rulolarını bile benzer amaçla kullanabilir, böylece çekmecelerde düzeni sağlayabilirsin.

5. Çift Fonksiyonlu Mobilyalar

Küçük bir evin varsa mobilyalarının işlevsel olması en iyisidir. Bunun için de her zaman kendi yaratıcılığını kullanabilirsin. Mesela bir sandığı alıp altına tekerlek takabilir, istediğin renkte boyadıktan sonra hem sehpa hem depolama amacıyla kullanabileceğin bir puf yapabilirsin.

6. Manyetik Şerit Baharatlıkları

Mutfakta yer kazanmak için kavanozlarını duvara dizmeye başlasan iyi olur. Duvara monte edeceğin manyetik bir şerit sayesinde çok ağır olmayan baharatlıklarının ve kavanozlarının tümünü üzerine sabitleyebilirsin. Bu da mutfakta hem şık hem görünüm elde etmeni sağlar hem de tezgahı boşaltmana yardımcı olur.

7. Lavabo Altı Perdesi

Mutfakta alandan kazanmak için yapabileceğin bir diğer şey ise lavabo altına perde takmaktır. Dolap kapaklarının sebep olacağı gereksiz alan kaybından kurtulmanı sağlayan bu çözüm için bir demir boru, birkaç halka ve güzel bir kumaş kullanman yeterlidir. Üstelik bu yaratıcı çözümü banyoda da uygulayabilirsin.

8. Duvar Panoları ve Raflar

Birkaç ahşap malzeme, demir veya mukavva yardımıyla kendi duvar panonu hazırlayabilirsin. Böylece ortalıktaki fazla eşyaları hoş şekilde depolamış olursun. Ama hazırladığın panoyu aynı zamanda raf olarak da kullanmak istiyorsan malzemenin ahşap olması en doğrusudur. Böylece hem dayanıklı hem de estetik bir köşe oluşturabilirsin.

9. Açık Gardırop

Küçük evlerde yatak odasında alandan kazanmak için açık gardırop sistemlerinden faydalanabilirsin. Bir dizi düzenleyici, askı ve demir çubuk kullanarak kendi orijinal dolabını kurabilirsin. Böylece hem ortama bambaşka bir hava katar hem de kullanışlı bir gardırop edinmiş olursun.

10. Yatak Altı Çekmeceler

Yatak altındaki alanları da değerlendirebilirsin. Ahşap paletler, veya meyve kasalarıyla yapacağın çekmecelerin altına tekerlek takabilir, böylece buraya koyduğun eşyalara kolayca ulaşabilirsin. Dilersen bu alana karton veya plastik kutular da yerleştirmeyi de tercih edebilirsin.