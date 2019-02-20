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Küçük bir iğne deyip geçmeyin! Akupunktur tedavisi menopozun etkilerini azaltıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 20.02.2019 11:27 | Son Güncelleme

Yapılan yeni araştırmaya göre akupunktur tedavisi menopozun etkilerini azaltıyor. Çalışmalara göre iğneler, sıcak basması, ruh hali dalgalanmaları ve uykusuzluk gibi belirtileri en aza indiriyor.

Küçük bir iğne deyip geçmeyin! Akupunktur tedavisi menopozun etkilerini azaltıyor

Menopoz döneminde konsantrasyonda zorluk, yorgunluk, uyku problemleri, sıcak basmaları ile mi mücadele ediyorsunuz? Akupunktur uygulanabilir bir tedavi olabilir.

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Çoğu kadın geçişten geçerken bazı menopoz semptomları gösterir, ancak şiddeti kişiden kişiye değişebilir. Sıcak basmaları en yaygın sorunlardan biridir ve birkaç yıl devam edebilir. Şiddetli yan etkilerle mücadele, kadınların yaşam kalitesi, sağlık ve refahı üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

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Danimarkalı bilim insanlarının yaptığı yeni araştırma ise akupunktur tedavisi, menopoz etkileri azaltmada umut verici olarak görülüyor. Araştırmaya katılan ve rast gele seçilen 70 menopozal kadın her haftalık seansı 15 dakika süren altı hafta akupunktur tedavisi gördü.

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Altı hafta sonunda belirtilerin yüzde 80'inde azalma olduğu gözlendi. Sıcak basması sorunları daha aza inmiş, gündüz gece terlemeleri, uyku sorunları, cilt ve saç problemleri önemli ölçüde azalmıştı.

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Bilim adamları, bulgularının, eğitimli profesyoneller tarafından yapılan kısa bir akupunktur kursunun hem doktorlar hem de hastalar için "uygulanabilir" olduğu sonucuna vardı.

Kopenhag Üniversitesi'nden araştırmaya katılan Dr Kamma Sundgaard Lund, “Menopozda olan kadınların hepsinin tedaviye ihtiyaç duymadığını veya talep etmediğini ve bu akupunktur müdahalesinin, en şiddetli menopoz semptomları yaşayan kadınlarla ilgili olduğuna inanıyoruz” dedi.

AKUPUNKTUR HAKKINDA...

Akupunktur Çin’de çok eski zamanlardan günümüze uzanan bir tıp uygulamasıdır. Vücudun belli noktalarına altın iğneler batırarak uygulanan akupunktur tüm organların düzenli çalışmasını sağlamaktan kilo vermeye, romatizmal hastalıklardan solunum yolu hastalıklarına kadar birçok sorunu tedavi ediyor.

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