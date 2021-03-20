Küçük çocuğun bağırsağından tam 19 tane mıknatıs çıktı! Herkesi şaşkına çevirdi

İstanbul'da yaşayan 4.5 yaşındaki Uras Aslan Aktaş, şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayeti sonrası ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde küçük çocuğun bağırsağında tam 19 tane oyun amaçlı kullanılan neodyum mıknatıs tespit edildi.

Bağırsağını delen cismi fark eden Silivri Anadolu Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Çay çocuğu ameliyata aldı. 45 dakika süren operasyonda tam 19 tane mıknatıs çıkarıldı. Şaşkın olduğunu söyleyen anne Ayşegül Aktaş, “Kahvaltı esnasında çok şiddetli karın ağrısı oldu. Ben tuvalete gitmesini istedim. Ama ağrısı devam etti. Sonra dinlenmesi için yatak odasına götürdüm o esnada bana 'anne ben mıknatıs yuttum' dedi. Öyle olunca apar topar hastaneye kaldırdık. Sayı olarak bilmiyordum, kendisi 1-2 tane yuttuğunu söyledi. Ama röntgende sayının çok daha fazla olduğunu gördüm. Doktorumuz ameliyata aldı çok şükür şu an iyi durumdayız" diye konuştu.

“TEHLİKELİ OLDUĞUNU BİLİYORDUM BİR ANLIK DİKKATSİZLİK SONUCU OLDU"

Bu mıknatıslar ile ilgili çocukların dikkatini çekmeye çalışan çok sayıda video olduğunu belirten anne Aktaş, “Sosyal medyada inanılmaz şekilde mıknatıslarla ilgili videolar var. Bu videoların hepsi çok renkli ve güzel videolar. Dikkat çekici yetişkinlerin bile kayıtsız kalamayacağı videolar. İnanılmaz görseller oluşturuyor ve bunlarla şekiller yapıyorlar. İnternetten de rahatlıkla alınabilecek ürünler. Tehlikeli olduğunu biliyordum ama maalesef evimizde de vardı bir anlık dikkatsizlik sonucu yuttu. Büyük bir olay atlattık ama şu an şükür ki iyiyiz. Kesinlikle eve gidince hepsini yok edeceğim" ifadelerini kullandı.