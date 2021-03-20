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Küçük çocuğun bağırsağından tam 19 tane mıknatıs çıktı! Herkesi şaşkına çevirdi

20.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan 4.5 yaşındaki Uras Aslan Aktaş, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Çekilen röntgen filmi sonucu küçük çocuğun bağırsağında tam 19 tane 'neodyum mıknatıs' tespit edildi. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Çay tarafından ameliyata alınan Aktaş, sağlığına kavuştu. Çay, aileleri uyararak, “Oyuncak olarak satılan bu güçlü mıknatıslar yutulduğu zaman hayatı tehdit edebilir. Ailelere bu tür oyuncaklardan uzak durmalarını öneriyorum" dedi.

Küçük çocuğun bağırsağından tam 19 tane mıknatıs çıktı! Herkesi şaşkına çevirdi

İstanbul'da yaşayan 4.5 yaşındaki Uras Aslan Aktaş, şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayeti sonrası ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde küçük çocuğun bağırsağında tam 19 tane oyun amaçlı kullanılan neodyum mıknatıs tespit edildi.

Bağırsağını delen cismi fark eden Silivri Anadolu Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Çay çocuğu ameliyata aldı. 45 dakika süren operasyonda tam 19 tane mıknatıs çıkarıldı. Şaşkın olduğunu söyleyen anne Ayşegül Aktaş, “Kahvaltı esnasında çok şiddetli karın ağrısı oldu. Ben tuvalete gitmesini istedim. Ama ağrısı devam etti. Sonra dinlenmesi için yatak odasına götürdüm o esnada bana 'anne ben mıknatıs yuttum' dedi. Öyle olunca apar topar hastaneye kaldırdık. Sayı olarak bilmiyordum, kendisi 1-2 tane yuttuğunu söyledi. Ama röntgende sayının çok daha fazla olduğunu gördüm. Doktorumuz ameliyata aldı çok şükür şu an iyi durumdayız" diye konuştu.

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“TEHLİKELİ OLDUĞUNU BİLİYORDUM BİR ANLIK DİKKATSİZLİK SONUCU OLDU"

Bu mıknatıslar ile ilgili çocukların dikkatini çekmeye çalışan çok sayıda video olduğunu belirten anne Aktaş, “Sosyal medyada inanılmaz şekilde mıknatıslarla ilgili videolar var. Bu videoların hepsi çok renkli ve güzel videolar. Dikkat çekici yetişkinlerin bile kayıtsız kalamayacağı videolar. İnanılmaz görseller oluşturuyor ve bunlarla şekiller yapıyorlar. İnternetten de rahatlıkla alınabilecek ürünler. Tehlikeli olduğunu biliyordum ama maalesef evimizde de vardı bir anlık dikkatsizlik sonucu yuttu. Büyük bir olay atlattık ama şu an şükür ki iyiyiz. Kesinlikle eve gidince hepsini yok edeceğim" ifadelerini kullandı.

“İNCE BAĞIRSAKLARI BİRBİRİNE YAPIŞTIRMIŞTI"

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Çay, “Bağırsak tıkanıklığı bulguları sonrası hastamız acilen ameliyata alındı. Bu mıknatıslar çok güçlü ve farklı bağırsak segmentlerinde birbirlerine yapışarak bağırsakta basıya ve bağırsak delinmesine, tıkanıklığa sebep olabiliyorlar. Bizim hastamızın da hem ince bağırsağı birbirine yapıştırmıştı hem kalın bağırsak yapışmıştı. Biz bağırsağın yaralanan kısımlarını onardık. Bu 19 mıknatısı tamamen çıkardık" değerlendirmesinde bulundu.

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“NORMAL MIKNATISLARA GÖRE 10 İLA 20 KAT DAHA GÜÇLÜ"

Bu mıknatısların çok güçlü olduğunun altını çizen Prof. Dr. Çay aileleri ise şu sözlerle uyardı: “Normal mıknatıslara göre 10 ila 20 kat daha güçlü. 2019 yılından itibaren bu tür vakaların sayısı giderek artıyor. Bu mıknatıslar oyuncak olarak kullanılıyor. Renkli şekerler gibi olduğundan çocuklar oynarken bunları yutabiliyorlar. Genellik 3 ay ila 3 yaş arasındaki çocuklar bu tür şeyleri ağızlarına götürme eğilimindeler. Fakat yaştan bağımsız olarak bunlar artan miktarlarda sindirim sistemlerinde çoklu mıknatıs yutma vakalarını görmekteyiz. Bu yakın zamanda benim gördüğüm 2'nci vaka. Bunları bir oyuncak olarak görmememiz gerekiyor. Yutulduğu zaman çok tehlikeli. Çocuğumuzun hayatını tehdit eden komplikasyonlara neden olabiliyor. Ben ciddiyetle uyarıyorum. Hayatı tehdit eden komplikasyonlara neden olabiliyor. O nedenle bu tür oyuncaklardan uzak durmalarını öneriyorum."

(DHA)

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