HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Küçük çocuk bayram günü ölümden kıl payı kurtuldu

Küçük çocuk bayram günü ölümden kıl payı kurtuldu

14.05.2021 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bisikletiyle karayoluna fırlayan çocuk TIR'ın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçük çocuk bayram günü ölümden kıl payı kurtuldu

Yürekleri ağza getiren kaza, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Akçaabat ilçesinde meydana geldi. Evlerinin altında vakit geçirmek için bisiklet süren Yusuf Duha K. bisikletin kontrolünü kaybedince karayoluna fırladı. Bir anlık dalgınlıkla kendisini karayolunda bulan küçük çocuk, sol şeride kadar ilerledi. Bu sırada, Ahmet Ercan idaresindeki TIR Trabzon istikametinden Rize istikametine doğru seyir halindeydi.

Bisikletiyle TIR'a yandan çarpan minik Yusuf Duha, bir anda yere düştü. Şans eseri yaralanmayan ve kazadan kıl payı kurtulan küçük çocuk, korku içinde ayağa kalkarak yol kenarında bulunan akrabalarına doğru koşmaya başladı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar panik içinde koşmaya başlarken, TIR sürücüsü uzun süre yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atmaya çalıştı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri’nin çağrılmasının ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yusuf Duha K.’ nın bilincinin açık ve sağlığının yerinde olduğu öğrenilirken, kontrol amaçlı tomografisinin çekildiği bilgisine ulaşıldı.

6b455771-8f49-4f00-bfdb-35f61f2e69b4

76177eb9-2145-4b9c-ba01-dd85654bc6ae

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz nikahtan ilk fotoğraf!Sürpriz nikahtan ilk fotoğraf!
Morgda görevli imamdan polislere keserle saldırıMorgda görevli imamdan polislere keserle saldırı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Ben aşılandım" videosuna art arda tepkiler

"Ben aşılandım" videosuna art arda tepkiler

Açıklaması gündem yaratmıştı! Özür diledi

Açıklaması gündem yaratmıştı! Özür diledi

Cem Yılmaz'ı tweet attığına pişman ettiler! O yorumları paylaştı

Cem Yılmaz'ı tweet attığına pişman ettiler! O yorumları paylaştı

F.Bahçe'de büyük sevinç! Geri döndü...

F.Bahçe'de büyük sevinç! Geri döndü...

İsrail ordusu "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım attı

İsrail ordusu "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım attı

Son Dakika: İsrail'e peş peşe roketler atıldı

Son Dakika: İsrail'e peş peşe roketler atıldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.