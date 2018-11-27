Küçük kızı zorla arabaya bindirip ormana götürdüler! İstismar skandalına ceza yağdı...

Olay 9 Şubat 2018 tarihinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. 14 yaşındaki kız çocuğunu araçlarına alan sanıklar, ormanlık alanda cinsel istismarda bulundular. Olayın ardından Mağusa’da bulunan bir otele giden ve istismarı burada da sürdüren sanıklar, küçük kızın annesinin olayı öğrenip şikayetçi olması üzerine polis tarafından yakalandı.

Kıbrıs basınında yer alan Gamze Pir Baykur imzalı habere göre, dün görülen duruşmada kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Nüvit Gazi Hacı, sanıkların mahkum olduğu, “16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz”, “Cinsel dokunulmazlığı ihlal amacıyla alıkoyma”, “cinsel istismar” ve “cinsel saldırı” suçlarından suçlu bulunduklarını ve sanık Gökhan Y..'nin 20 ay, sanık Murat K.P.'nin ise 17 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

