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Küçük kızın yüzüne tükürmüştü, yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 19:03 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 10 yaşındaki kızın yüzüne tüküren maskesiz genç kız, polis ekipleri tarafından yakalandı.Cuma günü okul çıkış saatinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarı’ndaki marketin önünde maskesiz yürüyen genç kız, okuldan çıkıp evine yürüyen 5.

Diyarbakır’da 10 yaşındaki kızın yüzüne tüküren maskesiz genç kız, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Cuma günü okul çıkış saatinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarı’ndaki marketin önünde maskesiz yürüyen genç kız, okuldan çıkıp evine yürüyen 5. sınıf öğrencisi N.Ş.’yi kolundan tutup yüzüne tükürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmişti. Olay anının bir marketin güvenlik kamerasına yansıması sonucu N.Ş.’nin ailesi kızlarının yüzüne tüküren genç kızdan şikayetçi olmuştu. Polis ekipleri, şikayet üzerine olayın yaşandığı bölgede güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. İnceleme sonucunda olayı gerçekleştiren kız, ifadesine başvurulmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Kızın ilk ifadesinde yüzüne tükürdüğü N.Ş.’yi tanımadığını, herhangi bir sorunlarının olmadığını, o sırada istemsizce bu davranışı sergilediğini söylediği öğrenildi. Kızın Çocuk Şube Müdürlüğünde ifadesine devam edildiği öğrenildi.

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