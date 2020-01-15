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  4. Küçük Münevver, kapalı kasık fıtığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Küçük Münevver, kapalı kasık fıtığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.01.2020 17:18 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, 3 yaşındaki Münevver Nazlı Yılmaz, fıtık şikayetiyle getirildiği Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen laparoskopik kasık fıtığı operasyonu ile sağlığına kavuştu.

Küçük Münevver, kapalı kasık fıtığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, 3 yaşındaki Münevver Nazlı Yılmaz, fıtık şikayetiyle getirildiği Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen laparoskopik kasık fıtığı operasyonu ile sağlığına kavuştu.
Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kasık fıtığı şikayetiyle getirilen Münevver Naz Yılmaz, yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alındı. Hastanede ilk kez gerçekleştirilen laparoskopik kasık fıtığı operasyonuna alınan Münevver Naz Yılmaz, sağlığına kavuştu.
Operasyona ilişkin bilgiler veren ​Dr. Mete Genç, "Hastamızda kasık fıtığı mevcuttu, açık ameliyat yerine laparoskopik olarak kasık fıtığını onardık. Niğde'de ilk defa bir çocuk hastada laparoskopik kasık fıtığı onarımı yapmış olduk. Kasık fıtığı çocuklarda yüzde 5 civarında görülen ve ancak ameliyat ile düzeltilebilen bir durumdur. Yüzde 10-15 oranında her iki kasıkta görülebilir. Hastanemizde geleneksel açık fıtık ameliyatının aksine laparoskopik yani kapalı olarak kasık fıtığı ameliyatlarını yapıyoruz. Laparoskopik ameliyat sayesinde, ameliyat sonrası ağrı, yara izi daha az görülmektedir. Laparoskopik ameliyat kamera yardımı ile yapıldığı için açık ameliyatlarda fark edilemeyen diğer kasıktaki fıtık da fark edilebilmekte ve aynı seansta onarılabilmektedir. Böylece çocuklar ikinci bir ameliyattan kurtulmuş oluyorlar" dedi.

FOTOĞRAFLI

Küçük Münevver, kapalı kasık fıtığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu

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