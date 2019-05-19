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Küçük Nurcan’ın cesedi morga kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 17:13 | Son Güncelleme

Kars’ta 8 gün önce evlerinin önünde oynarken kaybolan ve bugün dere kenarında ölü bulunan 3 yaşındaki Nurcan Sade’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.Ortakale köyünde 12 Mayıs günü evlerinin önünde oynarken kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade’nin bulunması için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, UMKE, Kars ve Van’dan AFAD personeli ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adam" ekibi sabahın erken saatlerinde yeniden bölgede arama çalışmalarına başladı.

Kars’ta 8 gün önce evlerinin önünde oynarken kaybolan ve bugün dere kenarında ölü bulunan 3 yaşındaki Nurcan Sade’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Ortakale köyünde 12 Mayıs günü evlerinin önünde oynarken kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade’nin bulunması için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, UMKE, Kars ve Van’dan AFAD personeli ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adam" ekibi sabahın erken saatlerinde yeniden bölgede arama çalışmalarına başladı. İl Jandarma Komutanlığının hizmetindeki "Atak" adlı iz takip köpeğinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda minik Nurcan’ın cesedi Sarıkamış JAK timlerince dere kenarında bulundu. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan jandarma, durumu nöbetçi savcıya bildirdi. Nöbetçi savcının gelmesi beklenirken, olayı duyan köylüler bölgeye akın etti. Küçük kızın annesi Yadigar Sade ve babası Hayrettin Sade, çocuklarının cansız bedenini görünce sinir krizleri geçirdi. Gözyaşlarına boğulan aileyi görevliler güçlükle sakinleştirdi. Olay yerine gelen nöbetçi savcının incelemesinin ardından küçük kızın cesedi, görevlilerce ambulansa taşındı. Nurcan Sade’nin cesedi Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ortakale köyünde kaybolan ve 8 gün sonra dere kenarında cesedi bulunan minik kızın otopsi yapıldıktan sonra toprağa verileceği öğrenildi.

Küçük Nurcan’ın cesedi morga kaldırıldı

Küçük Nurcan’ın cesedi morga kaldırıldı

Küçük Nurcan’ın cesedi morga kaldırıldı

Küçük Nurcan’ın cesedi morga kaldırıldı

Küçük Nurcan’ın cesedi morga kaldırıldı

Küçük Nurcan’ın cesedi morga kaldırıldı

Küçük Nurcan’ın cesedi morga kaldırıldı

Küçük Nurcan’ın cesedi morga kaldırıldı

Küçük Nurcan’ın cesedi morga kaldırıldı

Küçük Nurcan’ın cesedi morga kaldırıldı

Küçük Nurcan’ın cesedi morga kaldırıldı

Küçük Nurcan’ın cesedi morga kaldırıldı

Küçük Nurcan’ın cesedi morga kaldırıldı

Küçük Nurcan’ın cesedi morga kaldırıldı

Küçük Nurcan’ın cesedi morga kaldırıldı

Küçük Nurcan’ın cesedi morga kaldırıldı

Küçük Nurcan’ın cesedi morga kaldırıldı
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