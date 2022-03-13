Küçük oturma odaları için yer sıkıntısını ortadan kaldıracak depolama dostu mobilya önerileri

Son dönemde minimalist yaşam ve bu stille dekore edilen evler çok fazla talep görüyor. Siz de daha küçük evlerde yaşamak istiyor ama sahip olduğunuz eşyaları nereye koyacağınızı bilmiyor musunuz? Dert etmeyin, doğru yerdesiniz. Hem yerden tasarruf etmenizi sağlayan hem ekstra depolama alanı sunan mobilyalarla bu sorundan kurtulabilirsiniz. Konsoldan orta sehpaya, komodinden TV ünitesine kadar birçok kullanışlı ürünü incelediğimiz yazımız için hazır mısınız? Cevabınız "Evet." ise başlayalım!

1. Geniş kapasitesiyle KZN HOME Konsol

Küçük oturma odanızdaki depolama sorununu ortadan kaldıracak bir mobilya arıyorsanız KZN HOME Konsol'a göz atmalısınız. 4 kapaklı ürün, fazla eşyalarınızı koymanız için gereken geniş alanı sağlıyor. Ergonomik tasarımıyla fazla yer kaplamayan konsol, yerden tasarruf etmenize yardımcı oluyor. Şık görünümüyle oturma odanıza güzel bir duruş katıyor. Birinci kalite 18 mm MDF'den elde edilen ürün, dayanıklı yapısıyla uzun süre kullanıma uygun. Konsolun üst kısmını süs eşyaları ve çiçeklerle dekore ederek evinize hoş bir hava katabilirsiniz. Yerden yüksek ayakları sayesinde konsolun altını kolayca temizleyebilirsiniz.

2. Ekstra alan sunan FERNISO TV Ünitesi

Şık tasarımıyla oturma odanıza güzel bir görünüm kazandıran FERNISO TV Ünitesi, kompakt tasarımı sayesinde yer kaplamıyor. Özel tasarım kulp detayları, ürüne hoş bir hava katıyor. 2 adet dolap ve ortadaki raf sistemi, küçük eşyalarınız ile dekoratif ürünleri koymanız için gereken alanı sağlıyor. Yerden yüksek ayakları sayesinde ünitenin bulunduğu alanı kolayca temizleyebilirsiniz. Birinci sınıf yonga levha malzemeden elde edilen TV ünitesi, yüksek kalite materyalleri sayesinde ürün uzun yıllar ilk günkü formunu koruyor. Buna ek olarak PVC kenar bantları da çizilmelere karşı dayanıklı.

3. Dayanıklı yapısıyla Milestone Orta Sehpa

Küçük salonunuzu daha kullanışlı hale getirecek ve daha fazla depolama alanına sahip olmanızı sağlayacak ürün arayışı içindeyseniz Milestone Orta Sehpa'yı tercih edebilirsiniz. Kompakt tasarımıyla oturma odanızda fazla yer kaplamayan ürün, orta bölmeleriyle kitap, dergi ve dekoratif ürünler için alan oluşturuyor. Demir ayak sistemi ürünü zarif gösterirken aynı zamanda ürünün dengede kalmasını sağlıyor ve sallanmasını önlüyor. Yerden yüksek olması sayesinde temizlik yaparken eğilip kalkmak zorunda kalmazsınız. PVC kenar bantları ürünü çizilmelere karşı koruyor. Birinci kalite suntalamdan elde edilen sehpa, sağlam yapısıyla uzun süre size eşlik edecek. Şık tasarımıyla salonunuza güzel bir görünüm kazandırıyor.

4. Zarif duruşuyla WEDF Yan Sehpa

Eşyalarınızı koymak için yeteri kadar alana sahip değilseniz WEDF Yan Sehpa ile bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Hafif yapıya sahip ürünü bir yerden başka bir yere rahatça taşıyabilirsiniz. Ürün küçük tasarımıyla odanızda fazla yer kaplamıyor. Kapalı dolap tasarımı sayesinde eşyalarınız için ekstra alan sağlıyor. Güzel görünümüyle oturma odanıza farklı bir hava katıyor. Su geçirmez üst yüzeyi hem ürünün zarar görmesini önlüyor hem kolayca temizlenmesine yardımcı oluyor. Bu sayede çay, kahve ve suyunuzun sehpaya dökülmesinden endişelenmenize gerek kalmıyor. Yüksek tasarımıyla sehpanın altını kolayca temizleyebilirsiniz.

5. Vintage tarzıyla Geyik Mobilya Konsol

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Oturma odanızda daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyuyorsanız Geyik Mobilya Konsol'a bir göz atmalısınız. Vintage tarz sevenlerin bayılacağı ürün, mükemmel eskitme tasarımıyla oturma odanıza güzel bir görünüm kazandırıyor. 9 adet gözü bulunan konsol, eşyalarınızı saklamak için gereken ekstra alanı sağlıyor. Konsolun üst kısmını dekoratif ürünleri ve kitaplarınızı koymak için kullanabilirsiniz. Çam ağacından elde edilen ürün, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanıma uygun. Şık kulp detayları konsola güzel bir hava katıyor. Ufak bir not: Ürünü ıslak, nemli ve güneşli ortamlardan uzak tutmalısınız. Konsolu nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz.

6. Duvara monte edilen KANGNING TV Ünitesi

KANGNING TV Ünitesi, duvara monte edilen tasarımı sayesinde salonunuzda hiç yer kaplamıyor. Minimal tasarımıyla dikkat çeken ürün oldukça estetik ve işlevsel. Zarif ve şık yapısıyla oturma odanızda güzel bir duruş sergiliyor. Bölmeli yapısı; CD, kitap, kumanda ve dergileri koymak için fazladan alan yaratıyor. Arkadan açık ve önden kapaklı tasarımı sayesinde kablo ve prizleri kapatarak kötü görüntüyü önleyebilirsiniz. Masif ahşap suntadan elde edilen ünite, kolay deforme olmuyor. Sağlam dokusuyla uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor.

7. Boyu ayarlanabilen Kolex Orta Sehpa

Hem orta sehpa hem yemek masası olarak kullanabileceğiniz Kolex Orta Sehpa'nın yüksekliğini istediğiniz seviyede ayarlayabilirsiniz. Özellikle çalışırken kullanmak isterseniz boyunuza uygun olarak yükseltebilirsiniz. Tekerleri, oturma odanızın içinde istediğiniz yere hareket ettirmenize yardımcı oluyor. Dilerseniz orta sehpanın tekerlerini sökebilirsiniz. Çekmecesi bulunan ürün, kitap ve dergi saklamak için de alan oluşturuyor. Oval kenarları olası çarpmalarda zarar görmenizi engelliyor. Bu sayede hem küçük çocukların hem evcil hayvanların bulunduğu evlerde rahatlıkla tercih edilebiliyor. Ürün hoş görünümüyle salonunuza güzel bir hava katıyor.

8. Ergonomik tasarımıyla Weblonya Zigon Sehpa

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Küçük oturma odanızı daha kullanışlı hale getirmek için kullanışlı ve ergonomik tasarıma sahip ürünler tercih etmelisiniz. Bu sayede hem yerden tasarruf edebilir hem eşyaları koymak için ekstra alana sahip olabilirsiniz. Weblonya Zigon Sehpa da onlardan biri. Ürün, küçük tasarımıyla salonunuzda fazla yer kaplamıyor. Orta kısımda bulunan bez alan; kitap, dergi ve kumandaları koymak için gereken alanı sunuyor. Metal profil demir ayaklar ve suntalam malzeme, 12 kg'a kadar ağırlık taşıyabilir. Sehpanın üst kısmına ise dekoratif ürünler ve çiçekler koyabilirsiniz. Sağlam materyallerden elde edilen sehpa, uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanım için uygun bir seçim.

9. Oturma odanızı işlevsel kılan DECOMECH Rosa Komodin

Salonunuzu daha kullanışlı hale getirmek ve fazla eşyalarınızı koyabileceğiniz alanı sağlayacak bir ürün arıyorsanız DECOMECH Rosa Komodin'i inceleyebilirsiniz. Yerden yüksek ayakları sayesinde komodinin altını kolayca temizleyebilirsiniz. Beyaz renkli ürün, şık görünümüyle oturma odanızın tüm havasını değiştirecek. Minimal tasarımıyla odanızın modern görünmesine katkıda bulunacak. Ayrıca ürün 2 çekmecesi ve alt kısmındaki rafıyla eşya depolamak için fazladan alan yaratıyor. Ergonomik tasarımı sayesinde fazla yer kaplamayan sehpa, hafif yapısıyla kolayca taşınabiliyor. Birinci kalite suntalamdan elde edilen ürün, sağlam materyalleriyle uzun yıllar boyunca size eşlik edecek.

10. Yumuşak dokusuyla İpek Mobilya Hazal Kanepe

Son önerimiz olan İpek Mobilya Hazal Kanepe, sandıklı tasarımı sayesinde eşyalarınızı yerleştirmeniz için ekstra depolama alanı sunuyor. Yatak haline getirerek misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz ürün, 18 DNS kaliteli sünger ve termotav elyaf malzemeden üretiliyor. Yumuşak süngeri sayesinde konforlu kullanım sağlıyor. Şık renk seçeneklerine sahip koltuk, silinebilir kumaş özelliğiyle üzerinde oluşacak lekeleri nemli bezle kolayca temizleyebilirsiniz. Bej renkli koltuk, oturma odanıza güzel bir görünüm kazandırıyor. Metal iskeleti sayesinde ürün uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılıyor.