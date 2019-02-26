HABER

Küçük Sedanur'un öldürülmesi davası Yozgat'ta görülecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 17:08 | Son Güncelleme

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Kars'ın Kağızman ilçesinde 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i öldürdükleri iddiasıyla haklarında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 20 yıldan 48 yıla kadar değişen hapis cezaları istemiyle dava açılan 3 sanığın güvenlik gerekçesiyle Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasını kararlaştırdı

Kars'ın Kağızman ilçesinde 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i öldürdükleri iddia edilen 3 sanık, güvenlik gerekçesiyle Yozgat'ta yargılanacak.

Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolduktan 7 gün sonra cesedi, üzeri taşlarla örtülü halde bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar Ertan B, Himmet U. ve Ahmet B. hakkında Kars Ağır Ceza Mahkemesinde, "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 20 yıldan 48 yıla kadar değişen hapis cezaları istemiyle bir süre önce dava açıldı.

Söz konusu mahkeme kamu güvenliği nedeniyle sanıkların başka bir kentteki ağır ceza mahkemesinde yargılanması için Yargıtaya başvurdu.

Talebi değerlendiren Yargıtay 5. Ceza Dairesi de sanıklar Ahmet B, Ertan B. ve Himmet U. hakkında dava dosyasının kamu güvenliği nedeniyle Yozgat Ağır Ceza Mahkemesine nakline karar verdi.

Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

- Olay

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan ve bir daha geri dönmeyen 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cesedi, köyün bir kilometre uzağında üzeri taşlarla örtülü halde bulunmuş, olaya ilişkin küçük kızla aynı köyde oturan Ertan B, Ahmet B. ve Himmet U. tutuklanmıştı.

Küçük kızı alıkoyup cinsel istismarda bulunarak, öldürdükleri iddia edilen sanıklar hakkında Kars Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın iddianamesinde, sanıkların "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapsi ile 20 yıldan 48 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılması istenmişti.

PARTNERKabına sığmadı! Ondan kimse gözünü alamadıKabına sığmadı! Ondan kimse gözünü alamadı
İtfaiye eri dumandan etkilenen köpeği hayata döndürmek için böyle mücadele verdiİtfaiye eri dumandan etkilenen köpeği hayata döndürmek için böyle mücadele verdi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş:Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava Kars Sedanur Güzel Yozgat

En Çok Okunan Haberler

Siirt'te bulundu! Ağaç kovuğundan giriliyor

Siirt'te bulundu! Ağaç kovuğundan giriliyor

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

İki kız kardeşin korkunç tuzağı cinayetle sonlandı!

İki kız kardeşin korkunç tuzağı cinayetle sonlandı!

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Fenerbahçeli futbolcuya canlı yayında şok sözler: Adam değilmiş!

Fenerbahçeli futbolcuya canlı yayında şok sözler: Adam değilmiş!

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DHKP/C'li teröristlerin yakalanma anı kamerada

DHKP/C'li teröristlerin yakalanma anı kamerada

5 kişiyi dolandırmışlar! Milyonlarca liralık vurgun

5 kişiyi dolandırmışlar! Milyonlarca liralık vurgun

Aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi

Aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi

24 kişini öldüğü midibüs faciası davasında karar

24 kişini öldüğü midibüs faciası davasında karar

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Hapis cezası kesinleşen DEAŞ itirafçısı, yol kontrolünde yakalandı

DEAŞ itirafçısı, yol kontrolünde yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.