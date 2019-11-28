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Küçük simitçiye, polislerden jest

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 17:26 | Son Güncelleme

SAMSUN'da çocuklara trafik eğitimi verilen alana simit sattığı sepetiyle gelen Afganistan uyruklu Raşit Muhammed (6), polis ekiplerince akülü oyuncak arabaya bindirildi.

Zeynep Irmak ÖCAL-Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da çocuklara trafik eğitimi verilen alana simit sattığı sepetiyle gelen Afganistan uyruklu Raşit Muhammed (6), polis ekiplerince akülü oyuncak arabaya bindirildi. Simit sepetini bir kenara bırakıp oyuna dalan Muhammed, doyasıya eğlendi.

İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen 'Mobil Trafik TIR'ı Açılış' programında, çocuklar için de trafik eğitim parkuru hazırlandı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti ve Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal’ın katıldığı etkinlikte, çocuklara trafik eğitimi verildi. Eğitimin ardından çocuklar, parkurdaki akülü oyuncak arabalara, trafik dedektifi olarak bindi.

AFGAN ÇOCUĞA JEST

Bu sırada Cumhuriyet Meydanı’nda simit satan Afganistan uyruklu Raşit Muhammed de simit sepetiyle parkurun yanına geldi. Bir süre yaşıtlarını izleyen Muhammed, polislere, “Arabalara binmek istiyorum” dedi. Polis memurları da küçük çocuğun isteğini geri çevirmedi. Akülü oyuncak arabaya bindirilen Muhammed, gönlünce eğlendi. Daha sonra ise simit sepetini alıp, meydandan uzaklaştı. Polisin davranışı, çevredeki vatandaşların takdirini kazandı.

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