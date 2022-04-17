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Küçükçekmece'de alacak verecek davası kanlı bitti

17.04.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de ayakkabı işinde ortaklık yapan Ramazan Berktaş (36) ile Hilmi Karabacak (45) arasında alacak verecek meselesinden anlaşmazlık çıktı. Alışveriş merkezinde buluşan ikili arasında yaşanan tartışmada Berktaş, Karabacak'ı 4 yerinden bıçakladı. Öte yandan, Berktaş ve Karabacak'ın kasten yaralama suçundan kayıtları olduğu öğrenildi.

Küçükçekmece'de alacak verecek davası kanlı bitti

Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Ayakkabı işinde ortaklık yapan Ramazan Berktaş ile Hilmi Karabacak arasında alacak verecek meselesinden anlaşmazlık çıktı. Konuşmak için alışveriş merkezinde buluşan ikili arasında kısa sürede tartışma çıktı. Bu sırada Berktaş, Karabacak'ı sol karın, sol baldır, sağ bilek üstü ve kafasının arka kısmından bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

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Yaralı Karabacak'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Daha sonra bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin, hastaneye kaldırdığı Karabacak'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri Berktaş'ı kısa sürede yakaladı. Berktaş, emniyette verdiği ifadede karşı tarafın kalabalık olduğunu ve kendisini korumak için bıçağı rastgele salladığını ileri sürdü.

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Öte yandan, Berktaş ve Karabacak'ın kasten yaralama suçundan kayıtları olduğu öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece
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