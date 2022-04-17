Küçükçekmece'de alacak verecek davası kanlı bitti

Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Ayakkabı işinde ortaklık yapan Ramazan Berktaş ile Hilmi Karabacak arasında alacak verecek meselesinden anlaşmazlık çıktı. Konuşmak için alışveriş merkezinde buluşan ikili arasında kısa sürede tartışma çıktı. Bu sırada Berktaş, Karabacak'ı sol karın, sol baldır, sağ bilek üstü ve kafasının arka kısmından bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Yaralı Karabacak'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Daha sonra bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin, hastaneye kaldırdığı Karabacak'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri Berktaş'ı kısa sürede yakaladı. Berktaş, emniyette verdiği ifadede karşı tarafın kalabalık olduğunu ve kendisini korumak için bıçağı rastgele salladığını ileri sürdü.

Öte yandan, Berktaş ve Karabacak'ın kasten yaralama suçundan kayıtları olduğu öğrenildi.

(DHA)

