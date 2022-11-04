Küçükçekmece'de doktora saldırı! Olanlara isyan etti: Bu meslekten tamamen soğudum

Olay dün saat 09.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde bulunan 15 Nolu Aile Sağlık Merkezi'nde yaşandı. İddiaya göre sağlık merkezine gelen H.H.G., önüne başka bir kişinin geçtiğini öne sürerek doktorlarla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında H.H.G.'nin doktor Bilgehan Yüksel'in boynunu sıkıp parmağını kırarken diğer doktor Melda Parmaksız'a da hakaret ettiği öne sürüldü. H.H.G.'nin hemşire Nebahat Bekçi'yi de iterek yere düşürdüğü belirtildi.

"BOĞAZIMI SIKTI, ELİMİ TUTUP KIVIRDI, KOLUMU SIKTI"

Saldırıya uğrayan ve şikayetçi olan Aile Hekimi Doktor Bilgehan Yüksel, "Bugün sağlık ocağımıza kayıtlı olmayan bir hasta geldi. Herkesin bir aile hekimi var, bu aile hekimleri dışında diğer hekimlere gitmek doğru değildir. Herkes kendi aile hekimine gitmeli ve tedavisini orada yaptırmalıdır. Bu kişi sıra cihazından sırasını alıyor, ondan sonra kendisini önüne başka bir kişi sistem tarafından geçiriliyor. Bu kişi ise sıra tekrar kendisine geldiğinde içeriye giriyor ve doktor hanıma bağırıyor. Biz de bu sesleri duyduk diğer hekim arkadaş ve hemşirelerle birlikte yanına gittik. Biz yanına gidince daha da sinirlendi. O sırada ben kendisine, bizim hastamız olmadığını, buraya yakın bir sağlık ocağına kayıtlı olduğunu söyledim. Bunu duyunca iyice sinirlendi ve boğazımı sıktı, elimi tutup kıvırdı, kolumu sıktı. Hastaneye gidip darp raporu almaya gittiğimde parmağımın kırıldığını öğrendim. Daha sonra gidip şikayette bulunduk." dedi.

"BU MESLEKTEN TAMAMEN SOĞUDUM"

Bilgehan Yüksel, "Kişi buradan çıkarken bile burada tehdit ederek 'seni biliyorum, evini biliyorum. Bir alt sokakta oturuyorsun ben sana yapacağımı bilmiyorum. Bu iş burada bitmedi' dedi. Sokağın ortasında da küfürler etti. Olay poliklinikte yaşandığı için kamera kaydımız yok çünkü hastaların mahremiyeti açısından oraya kamera koymak doğru değil. Şu anda öğrendim kişi halen elini kolunu sallayarak geziyormuş. Bu kişi ne zaman ceza alacak çok merak ediyorum. Biz burada bıçaklanınca mı yoksa herhangi bir şekilde canımızdan olunca mı ceza alacak. Şu anda ben bu meslekten tamamen soğudum, yapmak istemiyorum. Bu konuda gerekli makamlarca gereğinin yapılması lazım. Melda hocaya sözlü ve hakaret etti ve saldırdı, hemşire Nebahat hanım hasta kişi tarafından yere itildi. Benim de parmağımı kırıp boynuma sarıldı ve boğazımı sıktı." ifadesini kullandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bu aradan gözaltına alınan H.H.G. emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Polis merkezi önünde açıklama yapan H.H.G.'nin eşi N.G. ise sağlık çalışanlarını suçladı. Hamileliği nedeniyle kontroller için sağlık ocağına gittiklerini belirten N.G., "Bizim kesinlikle ona öyle bir müdahalemiz bulunmadı. İddia ediyorlarsa, kamera kayıtlarını göstermelerini rica ediyorum. Ben 4.5 aylık hamile halimle ve 7 yaşındaki çocuğumlayım ve şu an eşim gözaltında ve böyle bir mağduriyet yaşıyorum. Benim yanımda eşim tehdit edildi. Ben eşimi koridordan dışarı çıkardıkça, üzerimize üzerimize geldi. Benim eşim benim arkamdayken, doktor bey benim üzerime de yürümeye çalıştı. Sosyal medyanın sağlık çalışanlarına karşı şiddete olan duyarlılığına evet biz de katılıyoruz. Ama şu an ki yaşanan durum bunu kullanmaktan ibaret" dedi.

N.G., "Kesinlikle darp yoktur, hatta ilk teması Bilgehan Bey, 'Sen kimsin, ne oluyor burada' diyerek başlatmıştır. Eşim kendisiyle muhatap olmadığı halde, Melda Hanımla durumu konuşuyorken, yan odadan gelerek böyle bir şey yaptı. Eşim şu an nezarette. Gözaltına alındı. Bizi bu duruma soktukları ve kamuoyu önünde düşürdükleri durumdan dolayı çok üzgünüm. Bizde bu konunun takipçisi ve şikayetçisi olacağız. Aslında bu kadar büyütülecek bir şey değildi. Çünkü ortada parmak kıracak nitelikte bir darp ve kavga yoktu. Bu tamamen bir münakaşaydı. Biz sadece vatandaş olarak yaptığımız şey şu oldu; oradan çıktığımızda Sağlık Bakanlığı Şikayet Hattını arayarak şikayette bulunduk. Yapmamız gerekenin bu olduğunu düşünerek. Ama bu olayları büyüterek sosyal medyanın duyarlılığını da kendi taraflarına çekerek olayı çarpıtmaları hiç doğru değil. Yetkililerden bu konuda yardım istiyoruz" şeklinde konuştu.



