Küçükçekmece'de elektrik tellerine asılı esrarengiz ayakkabılar mahalleyi karıştırdı

Yarımburgaz Mahallesi sakinleri son birkaç gündür elektrik tellerine asılı ayakkabıların sırrını merak ediyor. Vatandaşların görüş ayrılığı yaşa da Avrupa’nın birçok bölgesinde bu durum ‘Shoefiti’ olarak biliniyor ve ‘çetelerin hakimiyetinde olan veya uyuşturucu satılan bölgeleri işaretlemek’ için kullanılıyor
Bir kısım vatandaş çocukların bu ayakkabıları eğlence olarak atmış olabileceğini de düşünüyor. Mahalle de uzun yıllardır temizlik görevlisi olarak çalışarak bir vatandaş, “Geçen senedir bu ayakkabılar orada. Benimde dikkatimi hep çekiyor. Birkaç kişiye sordum bu durumu birisi dedi ki bana herhalde reklam amaçlı konulmuş. Bende dedim ki direkte reklam olmaz. Burada fazla kimse de yok reklam olmasını gerektirecek” dedi.
Sokak sakinlerden bir kadın ise, “Dikkatimi çekti benim de, başka ayakkabılar da vardı onları rüzgar düşürdü. Çok ilginç bir şey daha önce böyle bir şey görmedim” diye konuştu. (İHA)
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