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Küçükçekmece'de elektrik tellerine asılı esrarengiz ayakkabılar mahalleyi karıştırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 10:10 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece'de bir mahallede elektrik tellerine asılı ayakkabılar sokakta oturan sakinlerin dikkatini çekti. Kim tarafından ne amaçla asıldığı bilinmeyen esrarengiz ayakkabıların akıbeti merak konusu oldu.

Yarımburgaz Mahallesi sakinleri son birkaç gündür elektrik tellerine asılı ayakkabıların sırrını merak ediyor. Vatandaşların görüş ayrılığı yaşa da Avrupa’nın birçok bölgesinde bu durum ‘Shoefiti’ olarak biliniyor ve ‘çetelerin hakimiyetinde olan veya uyuşturucu satılan bölgeleri işaretlemek’ için kullanılıyor

Bir kısım vatandaş çocukların bu ayakkabıları eğlence olarak atmış olabileceğini de düşünüyor. Mahalle de uzun yıllardır temizlik görevlisi olarak çalışarak bir vatandaş, “Geçen senedir bu ayakkabılar orada. Benimde dikkatimi hep çekiyor. Birkaç kişiye sordum bu durumu birisi dedi ki bana herhalde reklam amaçlı konulmuş. Bende dedim ki direkte reklam olmaz. Burada fazla kimse de yok reklam olmasını gerektirecek” dedi.

Sokak sakinlerden bir kadın ise, “Dikkatimi çekti benim de, başka ayakkabılar da vardı onları rüzgar düşürdü. Çok ilginç bir şey daha önce böyle bir şey görmedim” diye konuştu. (İHA)

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