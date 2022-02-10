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Küçükçekmece’de eşini 28 bıçak darbesiyle öldürdü! Mahkemede şoke eden savunma: Eşim kadınlık yapmadı, yatağa girmiyordu

10.02.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de kendisini aldattığını düşündüğü eşi Sıdıka Üner’i 28 bıçak darbesi ile öldüren Mehmet Üner’in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Tutuklu sanık Üner savunmasında, ''Eşim benim psikolojimi bozdu. Beni suça iten eşimdir. Her yerimi mosmor etti. 2 yıldır yatağıma girmiyordu. Bana kadınlık yapmadı'' dedi.

Küçükçekmece’de kendisini aldattığını düşündüğü eşi Sıdıka Üner’i 28 bıçak darbesi ile öldüren Mehmet Üner’in yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada sanık Üner’in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Üner hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

''BOŞANSAM EVİN YARISINI ALABİLİR MİYİM?''

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın arkadaşı Sıddık Yasak “Mehmet bana ‘kaynanam geldi sürekli dedikodu yapıyor, karımla bir olup bana hakaret ediyorlar’ dedi. Ev almışlardı kaynanası gelince ekonomik sebeplerden dolayı aralarında uyuşmazlık oldu. Kaynanası gittikten sonra rahatladığını söyledi hatta bize yemek ısmarladı. Beni 2-3 kez aradı boşansam evin yarısını alabilir miyim diye sordu ‘evi hanımın üzerine yaptık’ dedi. Olaydan 1 hafta önceye kadar sorun yoktu. Kaynanasından kaynaklı geçimsizlikten bahsediyordu. Mehmet çok sinirli biriydi kafasına koyduğunu yapardı. Konuşmalarımızda eşinin aldattığını düşündüğünü falan söylemedi. Kaynanası varken eşiyle beraber bir kere bıçak çektiklerini söyledi. Mehmet eşini seviyordu” dedi.

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''İKİ YILDIR YATAĞIMA GİRMİYORDU''

Tutuklu sanık Mehmet Üner ise “Tanık beyanları doğrudur. Aile içi şeyleri çok fazla anlatmazdım. Genelde kardeşim ve ablama anlatırdım. Eşim benim psikolojimi bozdu. Her yerimi mosmor etti. 2 yıldır yatağıma girmiyordu” dedi.

28 BIÇAK DARBESİYLE VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ

Sanık savunmasının ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanık ile maktul arasında uzun zamandır tartışma olduğunu ve sanığın aldatıldığından şüphelendiğini aktardı. Savcı, “Sanık eşinin kendisini aldattığını söylemişse de, tanık olarak dinlenen sanığın kardeşi, yengesini başka biri ile görmediğini söylemiştir” ifadelerini kullandı. Mütalaada sanığın eşini 28 bıçak darbesi ile vahşice öldürdüğü ve canavarca hisle hareket ettiği belirtildi. Sanık Mehmet Üner’in ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

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''BANA KADINLIK YAPMADI''

Mütalaadan sonra söz verilen sanık Mehmet Üner “Beni suça iten eşimdir. Eşim bana kadınlık yapmadı sadakat göstermedi” dedi. Duruşma taraf avukatlarının mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre verilerek ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Ekim 2020 tarihinde Küçükçekmece’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, olay günü ihbar üzerine polis ekiplerinin cinayetin işlendiği eve gittikleri ve burada sanık Mehmet Üner’in eşini bıçakla öldürdüğünü beyan ettiği aktarılmıştı. Öte yandan sanık Üner’in elindeki bıçağın ortalama 15 cm olduğu da iddianamede belirtilmişti. Maktul Sıdıka Üner’in yapılan muayenesinde 28 adet kesici delici alet yarası tespit edildiği de iddianamede açıklanmıştı. İddianamede sanık Üner’in ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

(İHA)

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