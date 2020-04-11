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  4. Küçükçekmece'de hareketli dakikalar! Polis havaya ateş açtı

Küçükçekmece'de hareketli dakikalar! Polis havaya ateş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 15:22 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece'de sokağa çıkan grup, polisin uyarılarına tepki gösterince olaylar çıktı. Olay çıkaran 6 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de hareketli dakikalar! Polis havaya ateş açtı

Olay saat 13.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Florya Caddesi üzerinde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri sokak üzerinde bir parkta bulunan gruba "evlerinize dönün" uyarısında bulundu. Uyarıları dikkate almayan grup ile polis arasında tartışma yaşandı. Tartışmada gruptakiler polise saldırdı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Yaşanan arbede sırasında polis ekipleri grubu dağıtmak için havaya ateş açtı. Daha sonra yaşanan kavga, ekipler tarafından kontrol altına alındı.

OLAYDA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay çıkaran 6 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Kanarya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

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Küçükçekmece sokağa çıkma yasağı

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