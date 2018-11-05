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Küçükçekmece'de kargo şirketi minibüsünde şüpheli paket alarmı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 09:42 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece'de bir kargo şirketinin minibüsündeki şüpheli paket nedeniyle bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi.

Küçükçekmece'de bir kargo şirketi minibüsünde bulunan şüpheli paket, polisi alarma geçirdi.

İHA'nın haberine göre, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Ekiplerin şüpheli kargoyu incelemesi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece Kargo Şirketi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
polisin cani sikilmis belliki kendine is ariyor
Kargo paketlerinin hepsi şüpheli zaten..
her seçim öncesi klasik bir olay birden bombalar çıkıverir ortaya bizde yedik
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