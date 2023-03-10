Küçükçekmece'de korkunç cinayet! Silahla vurup duvardan attılar

Küçükçekmece'deki korkunç olay Kanarya Mahallesi'nde Gümrük yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan araç aniden durdu. Araçtan inen 3 kişi bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

VURDUKTAN SONRA ATTILAR

Şahıslardan biri diğerini silahla vurdu. İki kişi vurdukları arkadaşını yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıya atıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önemi aldı.

Sağlık ekipleri vurulan İhsan A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. İhsan A.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (İHA)



