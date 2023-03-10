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Küçükçekmece'de korkunç cinayet! Silahla vurup duvardan attılar

10.03.2023 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde arkadaşları tarafından silahla vurulan bir kişi, daha sonra 3 metrelik duvardan aşağıya atıldı. Talihsiz şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan cinayet şüphelileri için polis çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de korkunç cinayet! Silahla vurup duvardan attılar

Küçükçekmece'deki korkunç olay Kanarya Mahallesi'nde Gümrük yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan araç aniden durdu. Araçtan inen 3 kişi bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

VURDUKTAN SONRA ATTILAR

Şahıslardan biri diğerini silahla vurdu. İki kişi vurdukları arkadaşını yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıya atıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önemi aldı.

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Sağlık ekipleri vurulan İhsan A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. İhsan A.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (İHA)

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