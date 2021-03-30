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Küçükçekmece'de yürekleri ağza getirdiler! Hem canını hem trafiği tehlikeye attı

30.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçemece'de, gelin arabasının önüne atlayarak para isteyen çocuklar, hem canlarını hem de trafiği tehlikeye attı. Yürekleri ağza getiren anlarda yaşananlara sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

Küçükçekmece'de yürekleri ağza getirdiler! Hem canını hem trafiği tehlikeye attı

Olay, cumartesi günü D-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde yaşandı. Bir grup çocuk, gelin arabalarının önüne atlayarak para istedi. Küçük çocukların tehlikeye aldırmadan gelin arabalarının önünde durarak anlık hareketlerde bulunmaları yürekleri ağza getirdi. Çocukları fark eden sürücüler yavaşlayarak, korna çalarak tepki gösterdi.

TEL BARİYERLERE TIRMANDILAR

Çocukların hem canlarını hem trafiği tehlikeye attıkları anlar kameraya yansıdı. Çocukların tehlikeye aldırmadan dolaşarak, metrobüs yolu için yapılan tel bariyerlere tırmanmaları da görüntülendi.

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DHA

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