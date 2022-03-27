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Küçükçekmece Gölünde su 50 santimetre çekildi! Vatandaşlar tedirgin

27.03.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bulunan Küçükçekmece Gölünde su, kıyıdan yaklaşık 50 santimetre çekildi. Suyun çekildiğini gören vatandaşlar tedirgin olurken Reşat Nadir isimli bir vatandaş, "Yağışa rağmen niye su çekildi anlamakta güçlük çekiyorum" diye konuştu.

Küçükçekmece Gölünde su 50 santimetre çekildi! Vatandaşlar tedirgin

İstanbul’da Küçükçekmece’de yer alan ve 16 kilometre kare büyüklüğü ile 25 metre derinliğine sahip gölden su, kıyıdan yaklaşık 50 santimetre çekildi. Yağışa rağmen suların çekilmesi vatandaşları tedirgin etti. Suyun çekilmesiyle midyelerin ortaya çıktığı görüldü.

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VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Yağışa rağmen suyun çekilmesini anlam veremediğini anlatan Reşat Nadir isimli bir mahalle sakini, tedirgin olduklarını belirterek, "Bu çekilme zaman zaman oluyor. Yağışa rağmen niye su çekildi anlamakta güçlük çekiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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İstanbul
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