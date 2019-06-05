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Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 10:32 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de atık kağıtların bulunduğu alanda çıkan  yangın park halindeki araçlara sıçradı.

Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)- Küçükçekmece'de atık kağıtların bulunduğu alanda çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradı. Yangın nedeniyle 2 araç tamamen yanarken 2 araçta da maddi hasar meydana geldi.
İstasyon Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde atık kağıtların bulunduğu alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, yan tarafta park halindeki
1 minibüs ve 3 midibüse sıçradı. Yangını gören vatanaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle 2 araç tamamen yanarken 2 araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı

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