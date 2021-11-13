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Küçükçekmece'de eski eşi Gülsüm Yarış'ı vurarak öldüren Sedat Kalındaş aranıyor

13.11.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de Sedat Kalındaş, yaklaşık bir yıl önce boşandığı eski eşi Gülsüm Yarış'ı tabancayla vurarak öldürdü. Sedat Kalındaş olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de eski eşi Gülsüm Yarış'ı vurarak öldüren Sedat Kalındaş aranıyor

Küçükçekmece'de Sedat Kalındaş, yaklaşık bir yıl önce boşandığı eski eşi Gülsüm Yarış'ı tabancayla vurarak öldürdü.

İki çocuk annesi Yarış'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cumartesi günü sabah saat 10.00 sıralarında Sedat Kalındaş, çocuklarını görmeye eski eşinin yaşadığı Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki apartman dairesine geldi.

DHA'nın haberine göre Gülsüm Yarış, Sedat Kalındaş'tan boşandıktan sonra Şanlıurfa'dan İstanbul'da ailesinin yaşadığı apartmana taşınmıştı.

Eski eşi tarafından tabancayla vurulan Gülsüm Yarış olay yerinde hayatını kaybederken Sedat Kalındaş olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Gülsüm Yarış'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşananların ardından polis ekiplerince olay yerine çağrılan Gülsüm Yarış'ın annesi Fadime ve babası Celal Yarış sinir krizi geçirdi.

Fadime Yarış, "Kızım korkudan boşandı. İçeri almaya korkuyordu" diyerek Sedat Kalındaş'ın kızını tehdit ettiğini dile getirdi.

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