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KÜÇÜKÇEKMECE'DE HAREKETLİLİK

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 12:25 | Son Güncelleme

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN- Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Küçükçekmece'de kız çocuğuna yönelik taciz iddiasının ardından gece hareketlilik yaşandı.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN- Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Küçükçekmece'de kız çocuğuna yönelik taciz iddiasının ardından gece hareketlilik yaşandı. Yürümek isteyen gruba, polis, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Kalabalık dağılırken, gözaltıların olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde küçük kıza bir kişinin tacizde bulunduğu iddiasının yayılması üzerine mahalle sakinleri, cadde üzerinde toplanarak Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yürümek istedi. Aynı cadde üzerindeki emniyet müdürlüğüne yürümek isteyen gruba polis dağılın çağrısında bulundu. Yapılan uyarılar sonucunda vatandaşların dağılmaması üzerine polis, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Vatandaşlar ara sokaklara dağılırken bazı kişilerin gözaltına alındığını öğrenildi.
Öte yandan olayla ilgili emniyet kaynakları, 12 yaşında bir Suriyeli çocuğun yine 12 yaşındaki bir çocuğa camdan "gel gel" şeklinde işarette bulunduğu ve olayda herhangi bir fiziki temas, taciz olayının yaşanmadığını bildirdi. Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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-TOMA'dan sıkılan tazyikli suyla müdahale
-Polisin gazlı müdahalesi
-Özel harekat polislerinden görüntü
-Ara sokakta yaşanan kovalamaca
-Bir kişinin gözaltına alınması
-Polisin ara sokaklardaki görüntüsü
-Gazdan etkilenen bir çocuğun anne kucağındaki görüntüsü
-Genel ve detaylar

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