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Küçükçekmece’de ilçe protokolü iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:46 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ilçe protokolü ile iftarda buluştu.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ilçe protokolü ile iftarda buluştu. İftara katılanlar, Ramazan’ın bereketini aynı sofrada yaşadı.

Küçükçekmece Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleşen iftara, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Küçükçekmece ilçe protokolüyle iftarda bir araya gelen Kemal Çebi ise konuklarla teker teker ilgilendi. Çebi, herkesin Ramazan ayını kutlayarak, “Küçükçekmece’ye hizmet eden, gönül verenlerle bir arada olmak gerçekten çok güzel. Bugün buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ritmin ustaları sahnede
Fevzi Çakmak Meydanı’nda gerçekleşen Ramazan etkinliklerinde ise Perküsyon ustası Engin Gürkey ve öğrencileri sahne aldı. Küçükçekmecelilere unutulmaz bir müzik akşamı yaşatan Engin Gürkey ve ekibi vatandaşlardan büyük alkış aldı. Öte yandan etkinlikte çocuklar da unutulmadı. Küçükçekmeceli minikler için kağıt atölyesi kuruldu. Kağıtlara şekil ve renk veren çocuklar ise eğlenceli vakit geçirdi. Gelenekselleşen Ramazan etkinlikleri her akşam Fevzi Çakmak Meydanı’nda devam ediyor.

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