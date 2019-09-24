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Küçükçekmece’de marketten hırsızlık kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 18:36 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de bir marketten hırsızlık yapan şüpheli, gece kartallarının dikkati sayesinde yakalandı.

Küçükçekmece’de bir marketten hırsızlık yapan şüpheli, gece kartallarının dikkati sayesinde yakalandı. Hırsız tutuklanarak cezaevine gönderilirken, marketten hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece’de görevde olan Gece Kartalları olarak bilinen Çarşı ve Mahalle Bekçileri 18 Eylül günü saat 20.45 sıralarında Kartaltepe Mahallesi’nde A.E. (36) isimli şahıstan şüphelenerek durdurdu. Şahsın kimlik sorgusunu yapan gece kartalları, yaptıkları araştırmalar sonucunda, şahsın 12 Ağustos günü Yeşilova Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde bulunan bir marketten hırsızlık olayına karıştığını tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli A.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin marketten malzeme çaldığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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