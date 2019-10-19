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KÜÇÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLET KAZASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 11:48 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de otomobille bariyer arasına sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı.  Kaza saat 10.30 sıralarında D-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde meydana geldi.

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/ İSTANBUL (DHA)
Küçükçekmece'de otomobille bariyer arasına sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 10.30 sıralarında D-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde meydana geldi. Bakırköy istikametine giden Ahmet Köroğlu yönetimindeki 77 EU 554 plakalı motosiklet, iddiaya göre bir aracın yanından geçmek isterken otomobille bariyerin arasında sıkıştı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü Köroğlu yaralandı. Öte yandan kazaya neden olduğu iddia edilen araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Sürücünün yardımına seyir halindeki araçlardan inen vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Çağrılan ambulanstan önce kazaya denk gelen Hızır Acil ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA
Öte yandan kazanın olduğu yere yakın bir noktada kısa bir süre sonra tekrar kaza oldu. Minibüs sürücüsü önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Yaşanan iki kaza sonucu trafik yoğunluğu oluştu. Kazayı gören bir kişi, "Ben seyir haldeyken arkadaşı yerde gördüm. Hemen yardımına koştum. Ambulansa taşınmasına yardımcı oldum. Motosikleti de kenara çektik. Çekiciyi bekliyoruz. Kaza zincirleme kaza gibi bir şey oldu. Arkadaşı bariyere sıkıştırdılar." dedi.

Görüntü Dökümü:
-Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü
-Olay yerine gelen ambulans
- Kazayı izlerken kaza yapan araçlar
-Yaralının ambulansa kaldırılması
-Oluşan trafik yoğunluğu

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