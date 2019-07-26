KÜÇÜKÇEKMECE'DE TIR'IN TAŞIDIĞI VİNÇ KAMYONETİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
Küçükçekmece'de TIR'ın taşıdığı vinç kamyonetin üzerine düştü. Kazada kamyonet ağır hasar görürken, sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Kaza, Küçükçekmece TEM Karayolu Ankara istikameti yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üzerinde vinç olan 34 DAZ 25 plakalı TIR'ın sürücüsü bağlantı yolunda virajı aldığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. TIR üzerinde bulunan vinç aynı istikamette seyir halinde ilerleyen 34 JT 4840 plakalı İbrahim Güler yönetimindeki kamyonetin üzerine düştü. Kazada kamyonet sürücüsü İbrahim Güler yara almadan kurtulurken, kamyonette ağır hasar oluştu.
"MUCİZE ESERİ KURTULDUM"
İbrahim Güler "Ben yan yolda seyir halindeyken, köprüden gelen TIR viraja süratli girince iş makinası aracın üzerine devrildi. Allah'a şükür mucize eseri kurtuldum. Aracın hasarını artık düşünmüyorum, kurtulduğuma şükrediyorum" dedi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik oluştu.
Görüntü Dökümü
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-Vinçten görüntü
-Kamyonetten görüntü
-İbrahim Güler röp
-TIR'dan görüntü
-Genel ve detaylar
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