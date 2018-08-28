Küçükçekmece'de yola sülfürik asit dökülmesi

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de yola sülfürik asidin dökülmesi nedeniyle herhangi bir riskin oluşmadığı belirtildi.
İstanbul Valiliği'nden alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde 34 BH 5337 plakalı kamyonun taşıdığı ve yaklaşık 400 kilogram olduğu tahmin edilen kimyasal maddenin bir kısmı, tankerden sızarak caddeye döküldü.
Kısa süre sonra olay yerine polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzmanların yaptığı inceleme sonucunda yola dökülen maddenin sülfürik asit olduğu anlaşıldı.
Bunun üzerine maddenin etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla olayın meydana geldiği alanda kumlama çalışması yapıldı. Ekipler bir olumsuzluğun yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldı.
Maddenin etkisiyle hafif yaralandığı belirtilen 2 kişiye gerekli müdahaleler yapıldı.
Kimyasal maddenin dökülmesi nedeniyle herhangi bir risk oluşmadı.
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