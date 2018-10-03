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Küçükçekmece'deki cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 11:41 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de evinden bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan epilepsi hastası, zihinsel engelli 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz cinayetinin zanlısı F.Ç.

Küçükçekmece'deki cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de evinden bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan epilepsi hastası, zihinsel engelli 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz cinayetinin zanlısı F.Ç. adliyeye çıkarıldı. Gözaltındaki diğer şüpheli C.A. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Küçükçekmece, Bezirganbahçe Mahallesi, Çiçekli sokak ta geçtiğimiz cumartesi gecesi meydana gelen olayda 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz, Edirne'de dönen anneannesi tarafından kanlar içinde bulunmuştu. Yapılan inceleme sonucu Ahmet Yusuf Öz'ün 22 yerinden bıçaklandığı tespit edilmişti. Evde bulunan televizyon ve bilgisayarın ise çalındığı tespit edilmişti.

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda olayın faili olduğu tespit edilen F.Ç. gözaltına alınmıştı. Olay ilgili evden çalınan eşyaları satın aldığı öğrenilen C.A.'da kısa sürede yakalanmıştı.

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan F.Ç. adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheli C.A. ise savcılık talimatıyla Emniyet müdürlüğünden serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

Küçükçekmece'deki cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildiKüçükçekmece'deki cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi

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