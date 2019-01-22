Küçükçekmece'deki kara çarşaflı soyguncular yakalandı (2)

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da kara çarşaf giyerek kuyumcu soymaya çalışan, banka ve döviz bürolarından yüklü miktarda para çekenleri takip ederek gasp etmeye çalışan 13 kişilik çete polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin iki olayda yanlışlıkla bankadan yüklü miktarda para çeken kişiler yerine, erketelerin yanlış bilgi vermesi nedeniyle bankamatikten para çeken iki kişiyi soymaya çalıştıkları ortaya çıktı. Her olaylarında silah kullanan çete üyelerinin Güngören'de bir mağduru iki ayağından vurarak yaraladıkları tespit edildi. KÜÇÜKÇEKMECE DE KARA ÇARŞAFLI SOYGUN GİRİŞİMİ Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda 26 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen olayda kara çarşaf giyen 3 kişi silahlı soygun teşebbüsünde bulunmuştu. Elindeki tabancayla kuyumcuya giren kara çarşaflı soyguncu, kuyumcunun direnmesi üzerine yanında bulunan arkadaşlarıyla birlikte kaçmıştı. Şüpheliler kuyumcuya ateş açmış kuyumcu şans eseri yara almadan kurtulmuştu. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilmişti. MAĞDURU YARALADILAR Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken bu 6 Aralık 2018 tarihinde ortaya çıkan şüpheliler bir şirketin para tahsilat işinde çalışan Y.E.S.'yi kurban seçen şüpheliler motosikletle aracının yanına yaklaşarak yanında bulunan çantayı gasp etmişlerdi. Olay sırasında Y.E.S.'yi bacaklarından vurarak yaralayan şüpheliler 1200 lira ve 1150 doları alarak kaçmışlardı. 183 BİN LİRAYI ALAMADAN KAÇTILAR Hadımköy'de 10 Ocak 2019 tarihinde bir kez daha motosikletleriyle ortaya çıkan şüpheliler bankadan 183 bin lira çeken A.K. ve Ö.S. adlı mağdurların içinde bulunduğu otomobilin kırmızı ışıkta durması üzerine etrafını sarmışlardı. Para dolu çantayı almaya çalışan şüpheliler içerde bulunanların direnmesi üzerine eylemlerini gerçekleştiremeden araca silahla ateş ederek ortadan kaybolmuşlardı. POLİS SUÇÜSTÜ YAKALADI Bağcılar'da 15 Ocak 2018 tarihinde bir kez daha yolda yürüyen M.U. adlı kadını kendilerine kurban seçen şüpheliler motosikletleriyle yanına yaklaştığı sırada Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri olaya müdahale etti. 3 şüpheli gözaltına alındı. ÇETE TAMAMEN YAKALANDI Yakalanan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda diğer olayları da gerçekleştirdikleri anlaşılan çete lideri Sinan Ş.(45)'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte iki tabanca, 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İKİ KİŞİYİ YANLIŞLIKLA GASP ETMİŞLER Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin, kurbanlarından ikisini yanlışlıkla gasp ettikleri ortaya çıktı. Bankadaki erketelerinin yanlış bilgi vermesi üzerine bankadan yüklü miktarda para çeken kişiler yerine, bankamatikten para çeken iki mağduru gasp etmeye çalıştıkları öğrenildi. Şüphelilerin bu mağdurlardan Y.E.S.'yi bacaklarından vurdukları belirtildi. ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Şüphelilerin sorgusu Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin 3 gasp teşebbüsü, 1 gasp, 2 oto hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin daha önceden yağma, oto hırsızlığı, uyuşturucu kullanmak, cinayet gibi suçlardan polis tarafından daha önceden gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Polisteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye gönderildi. Şüpheliler adliyeye çıkarılırken "Biz bir şey yapmadık" diye bağırdılar.



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