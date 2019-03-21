İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Destanlarla dolu bir milletiz. Eğer, o destanları yazmasaydık, bugün, bu topraklarda hür ve bağımsız yaşayamazdık. Farklılıklarımız olabilir. Olmalıdır da. Farklılıklarımız her zaman zenginliklerimizdir, güzelliğimizdir. Farklılıklarımızı kaşıyarak, bu ülkeye hizmet etmiş olmayız." dedi.

Yıldırım, Zeynebiye Hareketi Gençlik Platformunun ev sahipliğinde Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlenen "Nevruz Kutlama Törenine" katıldı.

Burada konuşan Yıldırım, nevruzun, birlik, bereket ve mutluluk demek olduğunu, bunun yarınlara da aktarılması gerektiğini söyleyerek, katılımcıların bayramını kutladı.

Türkiye'de insanları birbirine düşürmek isteyen ve vatandaşların arasına fitne fesat sokmak isteyenlere hiçbir zaman prim verilmediğini aktaran Yıldırım, "Biz bunu Çanakkale'de yaptık. İstiklal Harbi'nde yaptık. Biz bunu en son olarak 15 Temmuz'da yaptık. 15 Temmuz'da FETÖ alçak örgütü, asker kılığına girerek milletin, tankını, topunu, tüfeğini gasp ederek millete saldırdı. Ama milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümette şahsım, o gece, milletimizle birleştik. Bütünleştik. Meydanları doldurduk. Alçaklara hak ettikleri dersi verdik." diye konuştu.