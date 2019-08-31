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Küçükçekmeceliler göl şenliğinde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 22:50 | Son Güncelleme

Küçükçekmeceliler 5 yıl aradan sonar yeniden göl şenliğinde buluştu.

Küçükçekmeceliler göl şenliğinde buluştu

Küçükçekmeceliler 5 yıl aradan sonar yeniden göl şenliğinde buluştu. Amfi tiyatroda Kahraman Deniz konseriyle başlayan şenlikte, Küçükçekmece’liler karaoke ve eğlenceli etkinliklerle güzel bir akşam geçirdi.
Küçükçekmece Belediyesinin 5 yıl aradan sonra Amfi tiyatroda düzenlediği Göl Şenliklerinde Küçükçekmeceliler bir araya geldi. 31 Ağustos -15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan kültür sanat ve eğlenceli etkinliklerin başlangıcında Küçükçekmeceli vatandaşlar keyifli bir akşam geçirdi. Şenlikte karaoke ve interaktif oyunlarla gölde eğlence keyifli hale geldi. Kahraman Deniz konseriyle sevinç ikiye katlandı.
7’den 70’e herkese hitap eden Göl Şenliği’nde alanda yer alan lunaparkta çocuklar, çarpışan araba, tren, dönme dolap ve gondola binerek doyasıya eğlendi.
Etkinlik alanında lezzet ve alışveriş çadırları da yer aldı. Şenliğe katılanlar, çadır alanda her yöreden lezzetlerin sunulduğu stantlar ve tezgahlardan yöresel lezzetleri tadıp, alışveriş yaptı.

Küçükçekmeceliler göl şenliğinde buluştu

Küçükçekmeceliler göl şenliğinde buluştu

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