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Küçükoğlu Holding, 23 Nisan'da çocukları unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 14:57 | Son Güncelleme

OTOMOTİV sektöründe dünya markalarına parça üreten Küçükoğlu Holding’in tüm şirketlerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çalışanların çocukları ile birlikte coşkuyla kutlandı.

Küçükoğlu Holding, 23 Nisan'da çocukları unutmadı

Cansel ORUÇ/İSTANBUL, (DHA)- OTOMOTİV sektöründe dünya markalarına parça üreten Küçükoğlu Holding’in tüm şirketlerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çalışanların çocukları ile birlikte coşkuyla kutlandı. Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu, "Çalışanlarımızı çocukları ile birlikte fabrikalarımızda konuk etmek, miniklerin en güzel bayramına eşlik etmek, onların mutluluğuna ortak olmak harika bir duygu. Çocuklar, bizim geleceğimiz. Ülkemizi emanet edeceğimiz yavrularımıza örnek olmak, iyi bir gelecek hazırlamak biz büyüklerin en önemli görevidir” dedi.
Küçükoğlu Holding’in tüm şirketlerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, İstanbul’daki holding merkezi ve Toyota Plaza Aktoy, Toksan Bursa ve Kocaeli fabrikaları, Ak Pres Bursa ve Sakarya fabrikaları, Akteknik fabrikasında yapıldı. Holding şirketlerinin çalışanları ve çocuklarının katılımıyla gerçekleştirilen 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Holding bünyesinde görev yapan yöneticilerin de katıldığı etkinlikler, sabah kahvaltısıyla başlarken, çocuklar palyaçolar eşliğinde oyunlar oynayarak ve yarışmalar yaparak doyasıya eğlendi. 23 Nisan ile ilgili makale ve şiirler okuyan minikler, yöneticilerin koltuğuna oturarak şirketleri yönetti. Yönetici koltuğuna oturduktan sonra büyüklerden beklentilerini dile getiren çocuklar, tüm dünyada barışın ve sevginin egemen olmasını istedi. Aileleri ve holding yöneticileriyle coşkulu bir gün geçiren miniklere çikolata ve şeker ikram edilirken, çeşitli hediyeler de verildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, miniklere hamburger ikramı ile son buldu.
Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu, Kocaeli’deki kutlamalarda yaptığı konuşmada, Ulu Önder Atatürk’ün Türk ve dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda holding çalışanlarının çocuklarıyla bir araya gelmekten mutlu olduklarını dile getirdi. Holding bünyesindeki fabrikalarda bin 500 kişiye istihdam sağlayarak ve dünya devi otomobil firmalarına partnerlik yaparak Türkiye ekonomisine katkı sağladıklarını ifade eden Küçükoğlu, “Üretimimizle, yatırımlarımızla ülkemizin kalkınmasına destek olurken, milli ve dini bayram kutlamaları, piknik organizasyonları, dayanışma yemekleri, doğum günü kutlamaları gibi sosyal etkinliklerle de büyük bir aile profili oluşturuyoruz. Çalışanlarımız ve yöneticilerimiz arasındaki dayanışma ve kaynaşma duygularını pekiştirmek, çalışanlarımızı güçlü bağlarla bir arada tutmak sosyal ilkelerimizin başında geliyor. Çalışanlarımızı çocukları ile birlikte fabrikalarımızda konuk etmek, miniklerin en güzel bayramına eşlik etmek, onların mutluluğuna ortak olmak harika bir duygu. Çocuklar, bizim geleceğimiz. Ülkemizi emanet edeceğimiz yavrularımıza örnek olmak, iyi bir gelecek hazırlamak biz büyüklerin en önemli görevidir” dedi.

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Küçükoğlu Holding, 23 Nisan'da çocukları unutmadı

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