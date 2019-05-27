KÜ'de devir teslim töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, görevi Prof. Dr. Seyit Aydın'dan devraldı.

Rektörlükte düzenlenen devir teslim töreninde konuşan KÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, törene katılanlara teşekkür etti.

Prof. Dr. Seyit Aydın'ın Kastamonu Üniversitesine 8 yıl hizmet ettiğini belirten Topal, "Elbette bu bir bayrak yarışı. Bugün hocamız yaptı, bugünden itibaren biz yapacağız. Gelecekte de bir başka hocamız ve hocalarımız yapacak. Kendisine bu sekiz yıl süresince yapmış olduğu hizmetlerden dolayı hem şahsım adına hem de bundan sonraki temsil edecek olduğumuz Kastamonu Üniversitesi namına teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra hocamızın bıraktığı yerden daha ileriye taşımak için sizlerle beraber bu gayretin içerisinde olacağız." dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Topal, şunları söyledi:

"İnşallah bu süreçte istediğimiz arzuladığımız bir üniversiteyi oluşturma hedefi peşinde olacağız. Kastamonu gibi Türkiye'mizin güzide bir şehrinde bu görevi üstlenmenin mesuliyetinin farkındayım. Bu mesuliyetin gereğini de Allah’ın izniyle yerine getireceğiz. Tabii bu makama bizi layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza takdir ve tensiplerinden dolayı huzurunuzda şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah bundan sonra birlikte huzur içerisinde bir üniversite çalışma mesaisi içerisinde olacağız."