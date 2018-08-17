Kudüs Fatihi'nin emaneti asırlara meydan okuyor

EL-HALİL (AA) - AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne 1187'de Selahattin Eyyubi tarafından getirilen minber, onca katliam ve işgale rağmen asırlardır dimdik ayakta duruyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El-Halil kentinde yer alan, geçmişi 5 bin yıl öncesine uzanan yapı, Filistin'de en önemli 4 tarihi mekandan biri olarak nitelendiriliyor.

Müslümanlar için kutsal sayılan ve Hazreti İbrahim'in kabrine ev sahipliği yapan caminin minberinin de ayrıca önemli bir özelliği bulunuyor. İşçiliğiyle göz kamaştıran, kündekari sanatıyla yapılan sedef kakma işlemeli minber, 1187 yılında Selahaddin Eyyubi tarafından camiye getirildi.

İslam dünyasının en eski minberlerinden biri olarak bilinen ve Selahaddin Eyyubi tarafından getirilen minberler arasında bin yıla yakın geçmişine rağmen ilk günkü sağlamlığını koruyan eser, Harem'de hizmet vermeye devam ediyor.

- "İlk günkü gibi orijinalliğini koruyor"

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Hıfzi Abosneyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cami ve minberinin Müslümanlar için çok önemli olduğunu söyledi.