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Kudüs Fatihi'nin emaneti asırlara meydan okuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 11:32 | Son Güncelleme

Batı Şeria'da yer alan El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'nin minberi, Selahaddin Eyyubi'nin getirttiği üç minber arasında orijinalliğini koruyan tek eser olarak hala kullanılıyor - Çivi ve tutkal kullanılmadan yapılan ahşap doğrama sanatı kündekari tarzının en güzel örneklerinden biri olan minber, onca katliam ve işgale rağmen asırlardır ayakta duruyor - Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Hıfzi Abosneyni: - "Selahaddin Eyyubi, Nureddin Zengi'nin Mescid-i Aksa için yaptırdığı minberin aynısından iki tane daha yaptırıyor. Bunlardan birini Harem-i İbrahim Camisi'ne, diğerini de Şam'daki Emevi Camisi'ne getirtiyor" - "Aksa'daki yakılıyor, Emevi Camisi'nin bombalanması ile minberinin de zarar gördüğü ya da tamamen yıkıldığı tahmin ediliyor fakat Harem-i İbrahim Camisi'ndeki minber hiç zarar görmeden ilk günkü gibi orijinalliğini koruyor"

EL-HALİL (AA) - AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne 1187'de Selahattin Eyyubi tarafından getirilen minber, onca katliam ve işgale rağmen asırlardır dimdik ayakta duruyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El-Halil kentinde yer alan, geçmişi 5 bin yıl öncesine uzanan yapı, Filistin'de en önemli 4 tarihi mekandan biri olarak nitelendiriliyor.

Müslümanlar için kutsal sayılan ve Hazreti İbrahim'in kabrine ev sahipliği yapan caminin minberinin de ayrıca önemli bir özelliği bulunuyor. İşçiliğiyle göz kamaştıran, kündekari sanatıyla yapılan sedef kakma işlemeli minber, 1187 yılında Selahaddin Eyyubi tarafından camiye getirildi.

İslam dünyasının en eski minberlerinden biri olarak bilinen ve Selahaddin Eyyubi tarafından getirilen minberler arasında bin yıla yakın geçmişine rağmen ilk günkü sağlamlığını koruyan eser, Harem'de hizmet vermeye devam ediyor.

- "İlk günkü gibi orijinalliğini koruyor"

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Hıfzi Abosneyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cami ve minberinin Müslümanlar için çok önemli olduğunu söyledi.

Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethinin ardından birçok hizmette bulunduğunu anlatan Abosneyni, şöyle devam etti:

"Selahaddin Eyyubi'nin yaptığı hizmetler içinde minberlerin de ayrı bir yeri var. Selahaddin Eyyubi, Nureddin Zengi'nin Mescid-i Aksa için yaptırdığı minberin aynısından iki tane daha yaptırıyor. Bunlardan birini Harem-i İbrahim Camisi'ne, diğerini de Şam'daki Emevi Camisi'ne getirtiyor. Aksa'daki yakılıyor, Emevi Camisi'nin bombalanması ile minberinin de zarar gördüğü ya da tamamen yıkıldığı tahmin ediliyor fakat Harem-i İbrahim Camisi'ndeki minber hiç zarar görmeden ilk günkü gibi orijinalliğini koruyor."

Oyma sanatı kullanılarak yapılan minberin üzerindeki mozaiklerin Memlükler döneminden kaldığını ifade eden Abosneyni, caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve hanımının kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve hanımlarının mezarlarının bulunduğunu söyledi.

- Caminin yarısı mabede dönüştürüldü

El Halil şehrinde özellikle Harem-i İbrahim Camisi çevresinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında sık sık arbede yaşanıyor.

Yahudiler, 1994 yılına kadar belli saatlerde camide bulunan "Hazreti İbrahim'in kabrini" ziyaret edebiliyordu. Baruch Goldstien isimli aşırı sağcı Yahudi'nin 25 Şubat 1994'te cami cemaati üzerine ateş açarak 29 Filistinliyi öldürmesi ve 125'ini yaralamasının ardından İsrail yönetimi, güvenlik gerekçesiyle caminin yarısından fazlasını Yahudiler için mabede dönüştürmüştü.

Hazreti İbrahim'in kabrinin bir kısmı ile eşi Hazreti Sare ve çocukları Hazreti İshak ile hanımının bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, Hazreti Yusuf ve diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hazreti İbrahim Cami Hıfzi Abosneyni Kudüs minber

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