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Kudüs’te Ramazan’ın ilk günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 23:39 | Son Güncelleme

Kudüs’te Ramazan ayının ilk iftarını yapan Filistinliler, Mescid-i Aksa’da teravih namazı kıldı.Ramazan ayının ilk gününde İsrail’in Mescid-i Aksa ve Kudüs’te tüm engellemelerine rağmen Filistin halkı Mescid-i Aksa’yı boş bırakmadı.

Kudüs’te Ramazan ayının ilk iftarını yapan Filistinliler, Mescid-i Aksa’da teravih namazı kıldı.
Ramazan ayının ilk gününde İsrail’in Mescid-i Aksa ve Kudüs’te tüm engellemelerine rağmen Filistin halkı Mescid-i Aksa’yı boş bırakmadı. Binlerce Müslüman, İsrail işgali altındaki Kudüs’ün eski şehir merkezinde bulunan Mescid-i Aksa’da teravih namazı kıldı. Mescid-i Aksa avlusunu dolduran Filistinliler, Ramazan ayının ikinci teravih namazını kılarak, İsrail saldırılarında Gazze’de şehit olan 25 Filistinli için dua etti. Onlarca Kudüslü aile, Ramazan ayının ilk iftarını da Mescidi Aksa’da yaptı.

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