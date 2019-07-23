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"Kudüs'te yaşananlar tehcir ve savaş suçudur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 00:39 | Son Güncelleme

Arap Birliği, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasını "savaş suçu" olarak nitelendirerek, İsrail'i kınadı

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasının savaş suçu olduğunu belirterek, İsrail'i kınadı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Yardımcısı Said Ebu Ali yaptığı yazılı açıklamada, yıkımların, İsrail'in, Filistin halkının özellikle Kudüs'teki varlığını ve haklarını hedef alan açık ve sistematik saldırganlığının ve tehcir politikasının bir parçası olduğunu vurguladı.

Ebu Ali, "Kudüs'te yaşananlar etnik temizlik, tehcir ve savaş suçudur ve on yıllardır süren suçlar silsilesinin en tehlikelisidir." ifadelerine yer verdi.

Yıkımların tüm uluslararası kararlara ve ikili anlaşmalara karşı açıkça meydan okumak anlamına geldiğini kaydeden Ebu Ali, hedef alınan binaların A bölgesinde yer aldığına, gerekli ruhsat ve mülkiyet belgelerinin bulunduğuna işaret etti.

- Uluslararası topluma çağrı

Uluslararası topluma, Filistin halkına ve Kudüs kentine yönelik bu saldırganlığın son bulması için çalışma çağrısında bulunan Ebu Ali, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile Uluslararası Ceza Mahkemesini, İsrail'i bu suçlara son vermeye zorlamak için uluslararası hukuk kurallarını uygulamaya çağırdı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki söz konusu binaların, Doğu Kudüs'teki Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme önceki gün bu başvuruyu reddetmişti.

İsrail güçlerinden çok sayıda asker ve polis, dün sabah erken saatlerden itibaren iş makineleriyle geldikleri Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde Filistinlilere ait en az 10 evin yıkımına başlamıştı.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

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