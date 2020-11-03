Kuduz nedir, belirtileri nelerdir? Kuduz nasıl bulaşır?

Günümüzde birçok bulaşıcı hastalık vardır. Kuduz, insan hayatında önem arz edecek bir hastalıktır. Bu yazıda hayatınızı bulaşıcı olan bu hastalıktan nasıl korumanız gerektiğini anlattık. Siz de kuduz virüsüne dikkat çektiğimiz bu noktada kuduz belirtilerini inceleyebilir, ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Kuduz, virüs nedeniyle gelişen ve hayvanlardan bulaşan ölümcül bir hastalıktır. Başta köpek olmak üzere pek çok evcil ve vahşi hayvanda görülebilir. Hastalığın kaynağı olan kuduz virüsü, merkezi sinir sistemini etkiler ve beyinde iltihaba neden olur. Kuduz bulaşıcı mı derseniz; insanlara, hasta hayvanların ısırmasıyla bulaşır.
Kuduz bir hayvanın;
Kedi ve köpeklerde hayvanın 10 gün gözlem altında tutulması önerilir. Kedi ve köpek dışındaki hayvanlarda ise gözlem önerilmez.
Hayvanlarda Kuduz Belirtileri;
Kuduz hastalığının kesin tanısı laboratuvar teşhisiyle konulmaktadır.
Kuduz, kliniği geliştikten sonra ölümle sonuçlanan bir hastalık olup tedavisi bulunmamaktadır ancak belirtilen kuduz bulaşma yollarından birine maruz kalınmışsa, kişi kuduzu önlemek amacıyla mutlaka sağlık kuruluşuna müracaat etmelidir. Sağlık kuruluşunda planlanan kuduz profilaksisi uygulamaları ile kuduz önlenebilir. Ayrıca kuduz testi yapılacak köpek ya da kediye ait en az 1 ml’lik kan serumu örneği alınmalıdır.
Kuduz, ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğundan dolayı korunma yaklaşımları hayat kurtarıcıdır. Bu nedenle;
Kuduz aşısı kuduz testi yapıldıktan sonra temasa maruz kalmış çocuk ve hamile dahil herkese yapılır. Kuduz aşısı fiyat her yıl değişebilir ancak 2020 yılı için 80 TL’dir.
Kuduz Aşısı Yan Etkileri
Kuduz riskli temas sonrası, aşılaması devam eden kişinin bu sırada yeni bir riskli teması olmuşsa aşılama şeması aynı şekilde sürdürülür.
Kuduz açısından yüksek riskli işlerde çalışanlar (Kuduz araştırma laboratuvarı çalışanları, kuduz aşısı üretiminde çalışanlar vb.)
Kuduz açısından riskli işlerde çalışanlar (veteriner hekimler, hayvan bakıcıları, hayvan barınaklarında çalışan personel, mağara keşfi konusunda çalışanlar ve yarasa kolonileri üzerinde çalışanlar vb.)
Kuduz riski olan hayvanlarla sık temas edenler,
Yaban hayat ile temas riski yüksek olan doğa sporları yapanlar,
Köpek kuduzunun yüksek olduğu ve kuduz riskli temas halinde uygun tıbbi yaklaşımın verilemeyeceği bölgelere seyahat edenler.
Köpek, kedi, sığır gibi kuduza yakalanma ihtimali olan hayvanlar tarafından ısırığa maruz kalındığında kuduz belirtisi beklenmeden aşı uygulanabilir.
Kuduz hastalığında kuluçka süresi çok değişken olduğundan, kuduz riskli temas sonrası aradan geçen süreye bakılmaksızın temas kategorize edilerek uygun aşılamaya başlanmalıdır.
Fare, sıçan, sincap, hamster, kobay, gerbil, tavşan, yabani tavşan gibi hayvan ısırıklarında,
Yarasa ısırığı veya evde yarasa bulunması durumunda,
Soğukkanlı hayvanlar (yılan, kertenkele, kaplumbağa vb.) tarafından ısırılma durumunda,
Kümes hayvanları ısırıklarında,
Sağlam derinin yalanması, hayvana dokunma veya besleme durumlarında,
Kuduz hastasına rutin bakım yapan sağlık personeline riskli teması olmadıkça (müköz membran veya bütünlüğü bozulmuş deri teması, ısırma vs.) kuduz aşısı yapılmasına gerek yoktur.
Okuyucu Yorumları 0 yorum