Kuduz nedir, belirtileri nelerdir? Kuduz nasıl bulaşır?

Günümüzde birçok bulaşıcı hastalık vardır. Kuduz, insan hayatında önem arz edecek bir hastalıktır. Bu yazıda hayatınızı bulaşıcı olan bu hastalıktan nasıl korumanız gerektiğini anlattık. Siz de kuduz virüsüne dikkat çektiğimiz bu noktada kuduz belirtilerini inceleyebilir, ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Kuduz, virüs nedeniyle gelişen ve hayvanlardan bulaşan ölümcül bir hastalıktır. Başta köpek olmak üzere pek çok evcil ve vahşi hayvanda görülebilir. Hastalığın kaynağı olan kuduz virüsü, merkezi sinir sistemini etkiler ve beyinde iltihaba neden olur. Kuduz bulaşıcı mı derseniz; insanlara, hasta hayvanların ısırmasıyla bulaşır.

Kuduz Nasıl Bulaşır?

Kuduz bir hayvanın;

Isırması veya tırmalaması,

Salyasının sıyrık veya çatlak deriye, göze, ağıza ve buruna temas etmesi,

Etinin ve sütünün çiğ olarak tüketilmesi ile bulaşır.

Bu nedenle kuşkulu ısırıklarda hayvan 10 gün gözlem altında tutulur. Kuduz kuluçka süresi 5 gün ile 1 yıl arasında olmakla birlikte ortalama 1-2 aydır.

Kuduz Riskli Temasa Neden Olan Hayvanlarda Gözlem Süresi Ne Kadar Olur?

Kedi ve köpeklerde hayvanın 10 gün gözlem altında tutulması önerilir. Kedi ve köpek dışındaki hayvanlarda ise gözlem önerilmez.

Kuduz Belirtileri Nelerdir?

Hayvanlarda Kuduz Belirtileri;

Hayvanın huyunda veya hareketlerinde değişimler, korkaklık, sinirlilik ve saldırganlık görülebilir.

Hayvanda genellikle şiddetli ısırma isteği bulunur.

Vücudunda felçler, yutkunma güçlüğü, salya akması, kasılmalar görülebilir.

İnsanlarda Kuduz Belirtileri;

Isırılan vücut bölgesinde duyu değişikliği,

Parezi veya paralizi (Felç),

Yutma güçlüğü,

Sudan korkma,

Bilinç kaybı,

Kasılmalar,

Kaygı bozuklukları.

Hastalığın Tanısı Nasıl Konulur?

Kuduz hastalığının kesin tanısı laboratuvar teşhisiyle konulmaktadır.

Hastalığın Tedavisi Var mıdır?

Kuduz, kliniği geliştikten sonra ölümle sonuçlanan bir hastalık olup tedavisi bulunmamaktadır ancak belirtilen kuduz bulaşma yollarından birine maruz kalınmışsa, kişi kuduzu önlemek amacıyla mutlaka sağlık kuruluşuna müracaat etmelidir. Sağlık kuruluşunda planlanan kuduz profilaksisi uygulamaları ile kuduz önlenebilir. Ayrıca kuduz testi yapılacak köpek ya da kediye ait en az 1 ml’lik kan serumu örneği alınmalıdır.