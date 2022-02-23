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Küflerle başınız dertteyse doğru yerdesiniz! Deri eşyalarınızı küflerden temizlemenin yolları karşınızda...

23.02.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çantalar, ayakkabılar, ceketler, cüzdanlar, koltuklar... Deri eşya kullanmanın olumlu yanları olsa da bu eşyaların bakımı fazlasıyla özen gerektiriyor. Organik yapıları sebebiyle kolayca zarar görebilen deriler, nemli ortamda kalınca kolayca küflenebiliyorlar. Ama telaş etmeyin! Deri eşyalarınızı küften kurtarmanın kolay yolları var.

Küflerle başınız dertteyse doğru yerdesiniz! Deri eşyalarınızı küflerden temizlemenin yolları karşınızda...

Deri eşyalar küflenince onları atacak değilsiniz tabii ki! Deri eşyalarda oluşan küfleri temizlemek için üretilen özel ürünleri kullanabileceğiniz gibi evinizdeki basit malzemelerle de küflerden kolayca kurtulabilirsiniz. Hangi malzemelerden faydalanabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız bu yazıya mutlaka göz atın!

SİRKE VE LİMON

Küf, deri ürünlerin üzerinde beyaz lekeler oluşturabiliyor. Küflenmiş deri ceketlerinizi temizlemenin en basit yollarından biri ise sirke, limon ve su kullanmak.

  • Boş bir sprey kutusuna suyla seyreltilmiş sirke ve limon ekleyin.

  • Hazırladığınız sıvıyı küflü bölgenin üzerine uygulayıp temiz ve nemli bir bezle silin.

  • Ardından ceketinizi havalanması için açık bir alana bırakın. İşte bu kadar!

ARAP SABUNU

Arap sabunu temizlik alanında yıllardır kullanılan bir ürün. Küflenen deri eşyalarınızı temizlemek için de Arap sabunundan faydalanabilirsiniz.

  • Arap sabununu suyla açın ve bir bez yardımıyla yumuşak bir şekilde küflü bölgeye uygulayın.

  • Deri ürünler kolayca yıpranabilen bir yapıya sahip oldukları için küfü temizlerken nazik olmayı unutmayın. Temizlemek isterken kullanılmaz hale getirmek istemezsiniz...

VAZELİN

Özellikle nubuk deri ayakkabılardaki küflerden kurtulmak için vazelin oldukça pratik bir çözüm.

  • Vazelini küflü bölgeye ince bir tabaka halinde sürün.

  • Ardından temiz bir bezle fazla gelen vazelini silin ve sürdüğünüz bölgeyi güzelce fırçalayın. Deri ayakkabılarınızın parıl parıl oluşuna inanamayacaksınız.

  • Uygulaması oldukça pratik ve rahat olduğu için artık küflerden korkmanıza gerek yok!

ALKOL VE SU

  • Küflenmiş deri eşyalarınızı temizlemek için öncelikle onları kapalı kaldıkları yerden çıkarın ve iyice havalanmalarını sağlayın.

  • Yumuşak kıllı bir fırça yardımıyla küflü kısımları güzelce fırçalayın.

  • Havalandırma ve fırçalama işlemi bittiğinde küflü bölgeyi alkol ve suyla nazikçe silin.

  • Bu uygulamadan sonra küflerden kurtulmuş olan ceketiniz ya da cüzdanınızı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz!

  • Bir sonraki fırçalama işlemi için fırçanızı iyice temizlemeyi unutmayın.


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