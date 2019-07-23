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Kula leblebisine coğrafi işaret belgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 19:05 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinin meşhur lezzetlerinden biri olan ve geçmişi bir asırdan fazlaya dayanan Kula leblebisi, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın (STSO) girişimleriyle Coğrafi İşaret Belgesi almaya hak kazandı.

Kula leblebisine coğrafi işaret belgesi

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinin meşhur lezzetlerinden biri olan ve geçmişi bir asırdan fazlaya dayanan Kula leblebisi, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın (STSO) girişimleriyle Coğrafi İşaret Belgesi almaya hak kazandı.
Kula'nın tarihi ve turistik yapısının tanıtılması ve Kula'ya has ögelerin markalaştırılması için çalışan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, Kula leblebisinin dünya markası haline gelebilmesinde başarıya ulaştı. Kula leblebisine coğrafi işaret belgesinin alınabilmesi için STSO Marka Danışmanı Ayşe Kahya'nın yürüttüğü ve Kulalı leblebi üreticilerinin desteklediği proje, sonuç verdi. Uzun uğraşlar sonucunda markalaştırılması kabul görülen coğrafi işaret tescil belgesi ile Kula leblebisinin markalaşması yolunda ilk adımı atılmış oldu. Yapılan çalışmaların ardından coğrafi işaret tescil belgesi alınan Kula leblebisinin tanıtımının artırılması için Kula'da toplantı düzenleyen STSO, leblebi üreticileri ile bir araya geldi. Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun da katıldığı toplantıda, Kula leblebisinin dünya markası haline getirilmesi için görüşmeler yapıldı.
'SATIŞ YERLERİ AÇILMASI İÇİN GÖRÜŞMELER YAPACAĞIZ'
Toplantının açılış konuşmasını yapan Kula Kaymakamı Kemal Duru, tarihi ve turistik bir yapıya sahip olan Kula'ya has leblebinin dünya geneline yaygınlaştırılması için yapılan bu çalışmaları yakından takip ettiğini vurguladı. Coğrafi işaret tescil belgesi alınan Kula leblebisinin tanıtımı için çalışmalarına devam ettiklerini de ifade eden Kaymakam Duru, STSO'ya çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Kula'daki leblebi imalatının yanı sıra bölgede seyahat eden vatandaşların sık kullandığı İzmir- Ankara Karayolu üzerine satış yerleri açılması için sivil toplum kuruluş başkanları ile istişareler yapacaklarını ifade eden Kaymakam Duru, Kula leblebisine alınan coğrafi işaret tescil belgesinin Kula'ya ve Kulalılar'a hayırlı olmasını diledi.
'HAMMADDE OLAN NOHUDU DA KULA'DA ÜRETMEK İSTİYORUZ'
STSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel ise, Kula leblebisine coğrafi işaret belgesi alınması sürecinden bahsetti. Uzun uğraşlar sonucu Kula'ya bu belgenin kazandırılmasının mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Yüksel, Kula leblebisinin tanıtımı için de ayrıca çalıştıklarını söyledi. Kula'daki meşhur lezzetlerin ve tarihi yapıların marka haline getirilmesi için güçbirliği ile çalıştıklarını ifade eden Başkan Yüksel, coğrafi işaret tescil belgesi alınan Kula leblebisinin ham maddesi olan nohudun Kula'da yetiştirilmesi için girişimde bulunduklarını kaydetti. Yüksel, "Kula leblebisi için yürüttüğümüz coğrafi işaret tescil belgesini, büyük uğraşlar sonucu Kula'ya kazandırdık. Kula leblebisini marka haline getirmek için yürüttüğümüz çalışmaların yanı sıra, leblebinin ham maddesi olan nohudu Kula'da yetiştirebilmek için de ayrıca çalışmalar yürütüyoruz. Tabii ki bu konuda, Kula Kaymakamlığı, Kula Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve esnaflarımızın da desteğine ihtiyacımız olacak. Ülkemiz sınırları içerisinde coğrafi belgeli leblebi üretimi yapan dördüncü bölge olarak tescil belgemizi aldık. Bir diğer yandan Kula leblebisinin dünya markası haline gelebilmesi için yaptığımız çalışmaların, Kula'nın ekonomisine katkı sağlaması için de gayret ediyoruz" dedi. Konuşmaların ardından STSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Kula Kaymakamı Kemal Duru'ya, temsili coğrafi işaret tescil belgesi takdim etti.

FOTOĞRAF

Kula leblebisine coğrafi işaret belgesiKula leblebisine coğrafi işaret belgesiKula leblebisine coğrafi işaret belgesiKula leblebisine coğrafi işaret belgesi

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