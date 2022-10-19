Kulak tıkanıklığına ne iyi gelir, nasıl geçer? Kulak tıkanıklığı için evde doğal ve bitkisel çözümler

Kulak tıkanıklığı denilince ilk aklımıza gelen kulak kiri olur. Bu yüzden kulağımızı temizletme yoluna gidebiliriz. Aslında ilk olarak kulak burun boğaz doktoruna danışmak daha sağlıklı olur. Fakat doktora gidebileceğimiz bir zaman değil ise evimizde uygulayabileceğimiz doğal çözümler ile tıkanık kulağımızı açmaya çalışırız. Kulak tıkanıklığının birçok sebebi olabileceği gibi en sık karşılaşılanı ise enfeksiyona bağlı olanıdır. Peki kulak tıkanıklığı sebebi nedir? Kulak tıkanıklığı nasıl geçer? Tıkanık kulak nasıl açılır? İşte doğal çözüm yolları ile kulak tıkanıklığı hakkında merak edilenler...

KULAK TIKANIKLIĞI NEDEN OLUR?

Genellikle kendiliğinden geçen kulak tıkanıklığı yine de ciddiye alınması gereken bir konudur. Bu yüzden kulak tıkanıklığı nasıl geçer diyerek bilmeden geçirmeye çalışmak daha ciddi durumlara neden olabilir. Özellikle kulak tıkanıklığı için kulak çubuğu kullanımından uzak durmak gerekir. Kulak tıkanıklığı birçok sebepten dolayı olabilir. Özellikle çocuklarda soğuk algınlığı nedeniyle sık görülür. Kulak tıkanıklığı sebepleri olarak şunları sayabiliriz;

1- Rakıma bağlı olarak şiddetli basınç kulak tıkanmasına neden olabilir. Mesela uçakta, dağ yürüyüşü sırasında gibi...

2- Kulak kiri birikmesi

3- Kulağa su kaçması

4- Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlar

5- Burun tıkanıklığı, sinüs problemleri

6- Kulakta östaki borusunda meydana gelen enfeksiyon

7- Kulak kisti ve tümörler

KULAK TIKANIKLIĞI BELİRTİLERİ

Kulak tıkanıklığı bazı belirtiler ile kendini gösterir. Fakat bazı belirtiler daha ciddi bir duruma işaret edebileceği gibi çözümü doktora gitmeniz olmalıdır. Evde doğal çözümler ile enfeksiyon ile meydana gelen kulak tıkanıkları geçmez. Kulak tıkanıklığı belirtileri, duyu azlığı, sesin geldiği yönü anlayamama, işitme kaybı, kaşıntı, baş ağrısı, çınlama, denge kaybı ve kulak ağrısıdır. Bunun dışında kulakta birkaç saatte geçmeyen şiddetli kulak ağrısı, kusma, ishal, ateş ve kulaktan sarı veya yeşil akıntısı gelmesi gibi durumlarda acilen bir doktora görünmeniz gerekir.

KULAK TIKANIKLIĞI NASIL GEÇER?

Kulak tıkanıklığı nasıl geçer, tıkanık kulak nasıl açılır sorularının cevabı bu durumun nedenleri ve belirtilerine bağlık olarak değişir. Eğer enfeksiyon olduğunu düşünüyorsanız doktora gitmeniz ve onun önereceğini tedaviyi yapmanız gerekiyor. Aşağıdaki sıraladığımız evde doğal çözümler ile daha hafif kulak tıkanıklığı geçirilir.

KULAK TIKANIKLIĞINA NE İYİ GELİR?

Kulak tıkanıklığı tedavisi için uygulanacak yöntemler nedenine ve belirtilere göre farklılık gösterebilir. Kulak tıkanıklığı evde doğal yöntemlerle de geçebilir. İlaçlara takviye olarak uygulanabilen ya da ilaca gerek kalmadan geçmesi için kulak tıkanıklığına hangi doğal bitkisel uygulamalar iyi gelir?

1. Elma Sirkesi + Alkol

Bu karışım, kulak tıkanıklığınız kirden kaynaklanıyor iyi bir yöntemdir. Aynı zamandan elma sirkesinin anti-bakteriyel özelliği olması nedeniyle kulağınızda var ise enfeksiyonu da geçirir. Peki elma sirkesi ve alkol ile kulak tıkanıklığı nasıl geçer? Yapmanız gereken şu; Elma sirkesi ile alkol aynı oranda karıştırılıp bir damlalık içine doldurulur. Tıkalı olan kulağınızı yukarı doğru çevirip birkaç damla damlatın ve bir kulağınızın üstüne bir pamuk koyun. Daha sonra kulağınızı aşağıya doğru çevirip sıvının bu pamuğa damlamasını bekleyin. Burada dikkat edilmesi gereken nokta alkolün saf alkol olmasıdır.

2. Hidrojen peroksit

Kulak tıkanıklığını açan en etkin maddelerinden biri olan hidrojen peroksit, kulak kiri nedeniyle işitme kaybı yaşıyorsanız yardımcı olacaktır. Hidrojen peroksit ile suyu eşit miktarda karıştırdıktan sonra yine damlalık aracıyla ile kulağınıza birkaç damla damlatın. Karışımın kulağınızın en dibine gittiğini anladığınız zaman kulağınızı aşağıya çevirin ve kirin kulaktan akmasını bekleyin. Bu yöntemi günde sadece bir kere ve bir hafta boyunca uygulayın.

3. Doğal Burun Spreyi

Kulak tıkanıklığı nedenlerinden biri olan burun tıkanıklığı ve onun için kullanılan burun spreyini evimizde hazırlayabilir ve kulak tıkanıklığı için kullanabiliriz. Bunun için gerekenler ise şöyle; Bir bardak suyu kaynattıktan sonra soğumasını bekleyerek geniş bir kaba döküyoruz. Sonra içine yarım tatlı kaşığı koşer tuzu ve yarım çay bardağı kabartma tozu ekleyerek karıştırıyoruz. Sonra bu karışımı damlalığa koyuyoruz. Başımızı geriye doğru yaslayarak bu karışımı burun deliklerine damlatıyoruz. Karışım ile burun tıkanıklığı ile birlikte kulak tıkanıklığı da geçmiş oluyor.

4. Sarımsak Yağı

Doğal bir antibiyotik olan sarımsağın bir faydası da kulak tıkanıklığını geçirmesi. Bunun için 2,3 diş sarımsağı ezerek üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin ve bu karışımı birkaç dakika ısıtın. Soğumaya bırakılan bu karışımı, tıkanmış olan kulağınıza dökün. Ve iki dakika kadar o şekilde kalması için bir pamuk ile kulağınızı tıkayın. 2 dakika sonra sıvının kulağınızdan akmasına izin verin. Bu işlemi birkaç sefer tekrarlamanız halinde kulak tıkanıklığınız geçecektir.

5. Zeytinyağı

Sarımsak ile birlikte kulak tıkanıklığı için kullandığımız zeytinyağını tek başına da kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken ise basit. Bir çay bardağı zeytinyağını oda sıcaklığına kadar ısıtın. Daha sonra bu yağdan 3-4 damla kulağınıza damlatın ve bu kulağınız yukarıda olacak şekilde 10 dakika bekleyin. En sonra olarak 10 dakika bitiminde yağın kulağınızdan akmasını bekleyin.

6. Çay Ağacı Yağı

Çay ağacı yağı, antiseptik, antimikrobiyal, anti-inflamatuar, anti-bakteriyel, anti-viraldir. Bu nedenle birçok problemi çözebilecek durumda olup kulak tıkanıklığı da bunlardan biridir. Yapmanız gereken ise şöyle; Bir bardak kaynar suya birkaç damla çay ağacı yağı ekleyin, iyice karıştırın. Karışımdan çıkan buhar tıkalı kulağınızı açmaya yetecektir.

6.Buhar

Buhar solumak da kulak tıkanıklığınızı giderir. Kaynar su tenceresinin içine lavanta, nane gibi esanslardan damlatarak sonrasında başınızın üstüne bir havlu koyarak buharı solumanız yeterli olacaktır.

7. Tuzlu su ile gargara

Kulak tıkanıklığı nedenlerinden biri olan sinüs problemleri için yapacağınız gargara ile rahatlayabilirsiniz. Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı tuz ekleyerek bu karışım ile gargara yapmanız sinüslerini rahatlatır ve kulak tıkanıklığını giderir.

8. Valsalva manevrası

İsmini Antonia Maria Valsalva’dan bu hareket ile çeşitli kulak tıkanıklarından kurtulmak mümkün. Tekniğin amacı orta kulağınızdaki basıncı eşitlemektir. Peki nasıl yapılır?

Valsalva manevrasında derin bir nefes alarak ağzınızı kapatın. Parmaklarınız ile burnunuzu kapatın. Sonrasında burnunuzdan nefes vermeye çalışın. Bir çıt sesi duymanız gerekir. Anlık sonuçlar veren bu manevra sonrasında tıkanıklık devam ediyorsa birkaç dakika bekleyip yine deneyebilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken konu ise kulaklarınıza zarar vermemek için burnunuzdan orta şiddette nefes vermeye çalışın.

9. Çene oynatma

Çene oynatma ile kulak tıkanıklığı giderme yöntemi özellikle basınç nedeniyle kaynaklanıyorsa işinize yarayacaktır. Bunun için yapmanız gereken ağzınızı açarak çenenizi hızlı ve düzenli olarak iki yana hareket ettirmek. Aynı şekilde esneme hareketi veya çiğneme hareketi de aynı işe yarayacaktır.

10. Sıcak bez veya sıcak su torbası

Kulak tıkanıklığı için bir diğer çözüm sıcak uygulamadır. Bu uygulamayı sıcak havlu veya sıcak su torbası ile yapabilirsiniz. Kulağın üzerine tutulan sıcak havlu ve sıcak su torbası, tıkanık ve ağrılarınıza iyi gelecektir. Dikkat edilmesi gereken havlu ve su torbasının çok sıcak olmaması ve kulağınıza fazla bastırmamak. Bir farklı olarak bu yöntemi saç kurutma makinesi ile yapabilirsiniz. Orta ayara getirilen saç kurutma makinesini tıkalı kulağa fazla yaklaştırmadan doğrultun. Kulak memesini aşağı doğru çekerek kulak kanallarını açmaya yardımcı olabilirsiniz. Bu işlemi bir sefer ve en fazla beş dakika yapınız.

11. Gliserin

Gliserin, kulak damlalarının ortak bileşeni olması nedeniyle özellikle suya bağlı tıkanmalarda etkilidir. Gliserinden birkaç damlayı yarım bardak ılık suyun içine ekleyin ve karıştırın. Sonra 2-3 damla kulağınıza damlatın ve bir pamuk ile kulağınızı temizleyin.



