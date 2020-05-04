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Kulaklık alırken nelere dikkat edilmeli?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.05.2020 12:35 | Son Güncelleme

Oyun meraklısı birisiyseniz iyi bir bilgisayar, iyi bir ekrana ve iyi bir klavyeye ihtiyacınız olduğu kadar iyi bir kulaklığa da ihtiyacınız var demektir. Oynadığınız oyunun keyfini sonuna kadar çıkarmak için size kulaklık alırken nelere dikkat edilmeli bu konuda bilgi aktaracağız.

Kulaklık alırken nelere dikkat edilmeli?

Öncelikle alacağınız kulaklık elbette bütçeniz ile doğru orantılı olacaktır o yüzden iyi bir araştırma yaparak doğru ürünü seçmeniz lazım. Kulaklık alacaklara tavsiyeler vereceğim tabi ama herkesin bütçesi aynı olmadığı için siz bütçenize uygun kulaklığı fiyatını göz önünde bulundurarak araştırmalısınız.

Bütçeniz 0-100 ₺ aralığında ise Skafony’in bu aralıktaki kulaklıklarını tercih edebilirsiniz. Genellikle yumuşak yapıları ve Sony garantisi ile uzun yıllar keyifle kullanabilirsiniz. Üstelik ses kalitesi ise daha pahalı rakipleriyle rahatlıkla boy ölçüşebilir.

100 ₺’nin üstünde bütçeleri olan alıcılar içinse gene pek çok seçenek var ama size tavsiye edebileceğim markalardan daha çok alacağınız ürünü bir mağazaya giderek denemeniz olacaktır. Fiyatları 100 TL’ den başlayan ve 1000 TL’lere dayanan kulaklıklar arasında seçim yaparken kulaklığın istediğiniz üst düzey özelliklere ve kulağınızın yapısına uygunluğunu en iyi siz anlayabilirsiniz.

MUTLAKA TAKIN KULAĞINIZA VE TEST EDİN

Kulaklık konusunda fiyat arttıkça elbette ses kalitesi de aynı oranda artacaktır. 500 TL üzerinde bütçeyi kulaklık satın almak için ayıranlar mükemmel ses kalitesine sahip çok özel bir kulaklık alabilirler. Elbette seçim yapmadan önce doğru bütçeyi ve ihtiyacınızı doğru belirlemenizi tavsiye ederim. Yukarıda anlattığım gibi günlük bir kullanıcı için 500 TL’lik bir kulaklık gereksiz lüks olacağı gibi günlerini bilgisayar başında geçiren bir oyun tutkununa yetersiz bile gelebilir. Doğru kararı siz vereceksiniz.

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