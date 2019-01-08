Kulaklıklardaki tehlike yatağa düşürüyor!

Kabakulak hastalığı, grip virüsü veya kulak kanalındaki hamamböceği yumurtaları bile teknoloji marketlerinde ortak kullanılan kulaklıklardan kolaylıkla geçebildiğini söyleyen İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Akın Zengin’in konuyla ilgili detaylı bilgi vererek bazı önerilerde bulundu.

Özellikle gençler teknoloji marketlerde kendini kaybeder. Cep telefonları, bilgisayarları ve kulaklıkları mikrop bulaşma olasılığını hiç düşünmeden denerler… Peki ya teknoloji marketlerinden satın alacakları kulaklıkları denerken ya da sevdikleri bir şarkıcının yeni çıkan albümünü denerken sağlıklarını ne kadar büyük tehlikeye attıklarının farkındalar mı? İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Akın Zengin, ortak kullanılan kulaklıklarla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

EVCİL HAYVAN BESLEYENLERDE RİSK FAZLA



Kedi ve köpeklerde çok fazla bulunan akarlar, insanlar için zararlı ve alerjik canlılardır. Evinde kedi veya köpek besleyen bir kişinin kulak kirlerinde yaygın olarak akar bulunur. Eğer siz o kişiyle aynı kulaklığı kullanırsanız, bu gözle görülmeyen canlılar kolaylıkla sizin de kulaklarınıza bulaşır. Üstelik bu kulaklığı, kulak kanalında farkında olmadan hamamböceği yumurtalarıyla yaşayan bir kişiyle paylaşırsanız, onun kulağındaki bu yumurtalar da size rahatlıkla bulaşabilir…