Kullanan erkeklerin sayısı azalırken kadınların artıyor…

Sigara nedeniyle ortaya çıkan hastalıklardan her yıl 8 milyon insan hayatını kaybediyor. Sigara her yaştan insanın sağlığını tehlikeye atıyor. Kişinin kendisinin içmemesine rağmen çevresinde içilen sigara nedeniyle de birçok hastalık ortaya çıkabiliyor. Sigara nedeniyle hayatını kaybeden 1,2 milyon kişi pasif içici. Sigara dumanı hem sağlığı hem de doğayı olumsuz etkiliyor. "Tütün: Gezegenimizi zehirliyor" raporunu yayımlayan WHO, tütünün üretim ve tüketiminin yıllık 80 milyon ton karbon salımına neden olduğunu belirtiyor. Tütün üretimi için yıllık 22 milyar ton su kullanılıyor; dünya genelinde her yıl orman alanlarının yüzde 5'i tütün yetiştirmek için ormansızlaştırılıyor.

25 MİLYON TON ATIĞA NEDEN OLUYOR

Sigara tüketimiyle 2 milyon ton paket atığı oluşuyor ve her yıl 4,5 trilyon izmarit çevreye saçılarak su ve toprağı zehirliyor hatta orman yangınlarına neden oluyor. Tütünün üretiminden tüketimine endüstriyel yaşam döngüsü yıllık toplam 25 milyon ton atığa neden oluyor.

KADINLARIN SİGARA KULLANIMI ARTTI

2020 verilerini esas alan sonuçlara göre Türkiye'de tütün ürünleri kullananların oranı yüzde 30,7. Erkeklerde oran yüzde 42,1; kadınlardaysa yüzde 19,2. Rapor, 2000 yılından itibaren ülkelerde tütün kullanım oranının kadın ve erkekler arasında nasıl değiştiğini gösteriyor. Buna göre Türkiye'de erkekler arasında tütün kullanım oranları düşerken kadınlar arasında artıyor.