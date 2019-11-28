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Kullandığı gargara nedeniyle el konulan ehliyeti, iade edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 11:19 | Son Güncelleme

KAHRAMAMARAŞ'ta gargara kullandıktan sonra polisin alkolmetre ile yaptığı kontrolle 2.00 promil alkollü çıktığı için bin 2 lira para cezası yazılıp ehliyetine de 6 ay süre el konulan Mehmet Yaşar (33), hastaneden alkolsüz olduğunu gösteren kan tahlili ile mahkemeye başvurdu.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMAMARAŞ'ta gargara kullandıktan sonra polisin alkolmetre ile yaptığı kontrolle 2.00 promil alkollü çıktığı için bin 2 lira para cezası yazılıp ehliyetine de 6 ay süre el konulan Mehmet Yaşar (33), hastaneden alkolsüz olduğunu gösteren kan tahlili ile mahkemeye başvurdu. Mahkeme, alkolmetrenin kalibrasyonun ayarının bozuk olma ihtimalinin bulunduğuna kanaat getirerek cezayı iptal edip ehliyetin de Yaşar'a iade edilmesine karar verdi.

Bir kamu kuruluşunda memur olan Mehmet Yaşar, 17 Kasım gecesi arkadaşıyla buluşmak için hafif ticari aracıyla yola çıktı. Çıkarken de boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği doktorun verdiği ağız gargarasını kullanan Yaşar, Ağcalı Mahallesi Adil Erdem Bayazıt Bulvarı'na geldiğinde uygulama yapan polisler tarafından durduruldu. Polisin uzattığı alkolmetreyi üfleyen Mehmet Yaşar, 2.00 promil alkollü çıktı.

'POLİS, TAHLİL İÇİN HSTANEYE GÖNDERDİ'

Hayatında hiç alkol kullanmadığı için çıkan sonuca çok şaşırdığını belirten Mehmet Yaşar, "Evden çıkmadan önce belirtilen ölçüde ağzıma gargara alarak çıktım ve aracıma binmeden önce de çöp kutusuna tükürdüm. Aracıma bindikten bir dakika sonra evimin yakınında bir polis çevirmesine denk geldim ve burada bana alkol testi yapıldı. Ben de kendimden emin bir şekilde üfledim ve polis memuru 2.00 promil alkollü olduğumu söyledi. Çok şaşırdım ve hayatımda alkole yer olmadığını polis memuru arkadaşımıza söyledim. O da benim halimden alkollü olmadığımı düşündüğünü, ancak cihazda 2.00 promil olarak kayda girdiği için işlem yapması gerektiğini, ehliyetime 6 ay el koyup bin 2 lira da para cezası keseceğini söyledi. Polis memuru ayrıca bir ekip otosuyla beni hastaneye göndereceğini, kan tahlili yaptırması durumunda da alkollü olmadığımı ispat edeceğimi söyledi. Başka bir polis ekibiyle hastaneye gittik ve yapılan tahlil sonucunda da kanımda alkole rastlanmadığını belirttiler ve hemen ertesi gün yazılan ceza, tahlil sonucu ve doktorun reçetesiyle birlikte sulh ceza hakimliğine itiraz dilekçesi verdik" dedi.

'KANDAKİ ALKOL, SAAT BAŞI 15 PROMİL DÜŞER'

Mehmet Yaşar'ın itirazını inceleyen Kahramanmaraş 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi, cezanın iptal edilip ehliyetin de Yaşar'a iade edilmesine hükmetti. Hakim, kararın gerekçesinde Adli Tıp Kurumu'nun bilimsel raporuna göre her saat başı kandaki alkol oranının 15 promil düştüğü, alkolmetreyle yapılan ölçüm ile kan tahlili arasında 25 dakika olduğuna dikkat çekerek, "Her iki ölçüm arasındaki yüksek fark gözetildiğinde alkolmetre ölçüm cihazının kalibrasyon ayarının bozuk olma ihtimalinin bulunduğunu" kaydetti.

EHLİYETİNE KAVUŞTU

Karar üzerine Mehmet Yaşar, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne giderek ehliyetini geri aldı. Ehliyeti olmadığından dolayı olası bir polis çevirmesinde ehliyetsizlikten araç kullanma cezası alma ihtimaline karşı aracını arkadaşına emanet verdiğini belirten Mehmet Yaşar; aracını da arkadaşından aldığını, mahkemenin de çok kısa sürede sonuçlanmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

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